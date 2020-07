Hace falta seguimiento

En los gobiernos se han hecho esfuerzos para establecer políticas y se han otorgado facilidades para que se usen tecnologías para mejorar ciudades y facilitarles la vida a los ciudadanos.

Hace unos años, desde el DNP, cuando el director era Simón Gaviria, se estableció una política de seguridad informática para las entidades bajo su dominio, algo que era y sigue siendo fundamental. Ahora, desde el Mintic se va a disponer de un documento para que alcaldes y gobernadores fortalezcan la seguridad en sus territorios, usando el espectro 380 a 400 Mhz, para convertir sus ciudades en inteligentes, lo que en verdad ayudaría a volverlas más seguras. Seguramente muchos más proyectos, que tienen como elemento principal la tecnología, se van a proponer a entidades del Estado para mejorar su funcionamiento y su seguridad.



En mi opinión, hay un problema grande, y es que no se les hace seguimiento. Debería exigirse a las entidades que están bajo la DNP, si de verdad adoptaron las medidas de seguridad propuestas, y si no, aplicar las sanciones o tomar las medidas necesarias para que se adopten. La DNP debería hacerle seguimiento a esa política de seguridad informática que se estableció y dar a conocer los resultados para que Colombia sepa si se está cumpliendo o no.



Igualmente, Mintic debería hacerle seguimiento a la propuesta del uso del espectro que les está proponiendo a los alcaldes y gobernadores, para que no se quede en el aire y se convierta en proyectos de ciudades inteligentes que, como lo he escrito en varias columnas, haría que fueran más seguras. Los proyectos tienen que ser estructurados, no solo cámaras para controlar tráfico, sino que detecten rostros de la gente, que los transmitan a un sistema centralizado que los compara en una base de datos de delincuentes y, si encuentra alguna cara en ella, lanza las alarmas pertinentes para que se tomen acciones de seguridad, previendo así los delitos. Por supuesto que esto es mucho más que tener cámaras inteligentes para ver dónde hay más tráfico, que es lo que se instaló en Bogotá y a lo que tampoco se le ha hecho seguimiento.



Llegó el momento de plantear proyectos, sin quedarse en esa etapa, sino también exigir entregables con base en un cronograma, pedir todo lo que permita administrarlos, hasta que se terminen. Eso nos favorecería a todos los colombianos.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co