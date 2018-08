Gran ayuda para un cambio

En este país, donde ya estamos hartos de la corrupción, de la injusticia de la justicia colombiana, de la negatividad que se presenta ante cualquier proyecto que nos beneficie, se llegó a un estado que obliga al Gobierno a hacer cambios fundamentales para corregir lo mencionado. La tecnología, como el internet de las cosas (IoT), el uso de ‘big data’, la inteligencia artificial y las aplicaciones, va a ser parte fundamental de este cambio.

Comprar o desarrollar aplicaciones que hagan que los procesos de contratación sean rigurosos y fáciles de controlar y auditar es algo que se debe empezar a pensar ya. Luego de implementarlas se deben comenzar a ejecutar con un sistema de seguridad informática muy riguroso, y hacer seguimiento de lo que se ejecuta en esta aplicación o aplicaciones, analizando diariamente las bitácoras que dejan. Porque en este país, lleno de pícaros y corruptos, no sería de extrañar que se hicieran presentes digitalmente e intervinieran las aplicaciones para favorecerlos o evitar que se notaran sus fraudes.



La instalación de semáforos inteligentes, y, repito, ojalá incluyan cámaras con un sistema que permita que todo lo que pase bajo cada una de ellas no solo sea grabado, sino que también reconozcan las caras de los delincuentes y se advierta cuando estos sean detectados en otros sitios. Ello implica tener una base de datos con las fotografías digitales de las caras de todos los delincuentes capturados por la policía, para que el sistema pueda cruzar los rostros que está registrando contra los archivados en ella. A este proyecto se le ha cruzado la negatividad de varios políticos y personas importantes.



‘Big data’ ayuda a gobernar, ya que permite tomar decisiones basadas en comportamientos que se deducen luego de analizar la gran cantidad de datos sobre el tema en cuestión, datos de Twitter, Facebook, Instagram, etc.



Ojalá este nuevo gobierno entienda que implementando tecnología se pueden bajar costos, controlar mejor los procesos, aumentar la seguridad de las ciudades, beneficiar con mejoras en tránsito, trámites y servicios a los colombianos. Nunca es tarde, señor Presidente, empiece ya.



Le sugiero a la Dimayor establecer un premio Di-Óscar para otorgárselo al futbolista que mejor simule faltas aterrizando en la grama, dando vueltas y haciendo caras como si le hubieran pegado un tiro. O el premio puede ser una tarjeta amarilla si es que a los árbitros se les ocurre, lo que no creo.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co