‘Fintech’: amenaza para los bancos

Todo está cambiando gracias al mundo digital, que ha llegado con una gran fuerza, afectando áreas tradicionales como la medicina, el gobierno, la educación y, ahora, los bancos.



Las entidades financieras se están viendo amenazadas por lo que se conoce como aplicaciones ‘fintech’, es decir, aquellas en las que se pueden hacer transacciones similares a las que se realizan en los bancos.

Si se analiza la historia de estos, es fácil ver que el cambio más importante y que les facilita la vida a sus clientes es el uso de cajeros automáticos, en los cuales se pueden realizar varias transacciones sin tener que hacer filas ni esperar. Sin embargo, algunos les cobran a sus usuarios cierta cantidad por cada transacción, lo cual no tiene sentido, ya que el capital invertido en cajeros seguramente se pagó y, al contrario, les ahorra plata, pues no necesitan tantas oficinas ni tantos empleados. A eso hay que agregarle lo que se puede hacer desde sus páginas en internet, por lo que también se cobra un pequeño cargo.



Las aplicaciones ‘fintech’ se están volviendo muy populares en todo el mundo, y ya hay algunas que tienen más clientes que los bancos, como Alipay y Tencent, en China. Esto también sucede en Estados Unidos.



Según CB Insights, las personas que más acuden a aplicaciones ‘fintech’ para hacer transacciones están entre los 18 y los 34 años, como revelan estudios hechos en el país del norte, y constituyen el 73 por ciento de los usuarios bancarizados, mientras que, en general, el 60 por ciento son los que estarían dispuestos a usar aplicaciones ‘fintech’.



En Colombia, algunos bancos ya tienen laboratorios digitales concentrados en desarrollar aplicaciones que les faciliten la vida a sus clientes. Esto hay que hacerlo porque si no, van a sufrir una migración importante de ellos a otras aplicaciones.



En Colombia es importante que el Gobierno empiece a regularlas, pero no como con Uber, que beneficia a los colombianos, lo cual no reconoce el Gobierno, sino diseñando normas que de verdad las impulsen y logren que se consoliden. Los bancos deben sacudir sus cabezas y entender que están siendo arrollados por este tipo de tecnología y empezar a diseñar lo que van a hacer. Esta es un área que está impulsando el presidente Duque, y bien vale la pena que se les abran las puertas a estas aplicaciones. Los bancos deben empezar ya su transformación digital, pues si no, se pueden acabar.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co