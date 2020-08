Evitar el ‘doomscrolling’

Hay que empezar por explicar el título. ‘Scrolling’ es cuando en un celular, tableta o computador se pasan los pantallazos o parte de ellos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para poder ver algo diferente a lo que se está mirando.

Pasar conversaciones de WhatsApp, pantallazos de Facebook, Instagram, YouTube o textos de Twitter requiere mucho ‘scrolling’, mucha atención y mucho tiempo. Esta práctica se conoce como ‘doomscrolling’, cuando se leen o aprecian malas o falsas noticias en las redes sociales, creándole al usuario un ciclo de negativismo con ansiedad y depresión. Esto es algo que los sicólogos están estudiando y a lo que le han encontrado soluciones para no caer en él como hacer ‘scrolling’ durante 20 minutos y luego parar o leer antes de acostarse y después de levantarse, en lugar de sumergirse en las malas noticias que se están generando debido al covid-19 antes de dormir. El ‘doomscrolling’ se volvió algo de todos los días, todas las horas, en especial en los jóvenes ‘millennials’, los que sin estar mirando las pantallas de las diferentes redes sociales no podrían vivir.



Mientras más se haga ‘scrolling’ en una red social, seguramente se van a encontrar más malas noticias que afectan la salud mental, sobre todo si se hace todos los días, a todas horas.



Expertos aconsejan usar una alarma que indique que se venció el tiempo de hacer ‘scrolling’. Otro es el de tener claro lo que se quiere buscar, con quién se quiere hacer contacto y la razón por la cual se desea entrar a la red social. Y se recomienda usar las redes sociales para contactar amigos, ver chistes y leer información que aleje al usuario de las pésimas noticias, las que opacan la mente.



Con el covid -19, cuando se accede a una red social va a ser difícil encontrar buenas noticias. Esto ha hecho que el ‘doomscrolling’ se haya popularizado, porque existe hace años, aún sin el covid, afectando el ánimo de muchas personas que sin haber podido salir de su casa se alimentan de información negativa que lo que hace es deprimirlas y afectarles su salud mental.



Los padres deben tener esto en cuenta cuando un hijo muy joven se la pasa todo el día en redes sociales, ya que no tiene la conciencia de que lo que está leyendo pueden ser noticias falsas o lo que sea, pero le van a afectar la cabeza. Como pasa en todo lo bueno, como es la tecnología, también tiene sus lados malos, los cuales hay que prevenir y sanear.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co