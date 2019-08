Estado conectado

El Estado viene implementando, hace rato, aplicaciones para que los ciudadanos puedan hacer sus trámites de forma más rápida y fácil. Pero por dentro está poco conectado y la información sigue almacenada en silos independientes con megadata diferente –megadata es la descripción de cada dato de una base de datos–, lo cual hace que la comunicación de aplicaciones con esas bases sea propensa a un proceso largo y complicado.

Para dar un ejemplo, si se hace la escritura de compra de un bien inmueble en una notaría, ¿por qué hay que llevar este documento en papel hasta la Superintendencia de Notariado y Registro para su formalización? Muy seguramente en esta dependencia la tienen que digitalizar otra vez para almacenarla en su silo de información digital.



Procesos como estos debe haber muchos, y el Estado está en mora de hacer que todo el trámite sea digital. Para seguir con el ejemplo, ¿por qué una vez hecha la escritura mencionada en una notaría, esta no la puede mandar a la Super de Notariado y Registro en forma automática para que allá se formalice el respectivo trámite? Así, el usuario quedaría con todo listo en un par de días y no en lo que se demora actualmente.



Para esto habría que hacer un levantamiento de procesos para cada trámite, analizando y documentando lo que se hace en cada paso: quién lo autoriza, si esto es necesario; cuándo se debe demorar en cada etapa, y todo lo relacionado al proceso se debe documentar. Estoy seguro de que con el análisis de procesos se van a detectar muchos pasos que no agregan valor y se podrían eliminar. Una vez establecido el proceso eficiente final, habría que implementar la aplicación de lado y lado. Es decir –para seguir con el ejemplo en la notaría y en la Súper–, probarla y empezar a usarla. Si esto se implementara en todas las entidades estatales que intervienen en trámites para que el ciudadano termine una gestión, llevando documentos, visitándolas y esperando a que le den otro para llevarlo a otra entidad, al tenerlas interconectadas digitalmente, con bases de datos compartidas, ellos se van a ver favorecidos en su tiempo y diligencia.



Para hacer todo esto hay unas soluciones conocidas como BPM –‘business process management’– que implementan la interconectividad, los procesos una vez se hayan rediseñado y hacen que las bases de datos se puedan compartir. Es hora de empezar a implementar eso en el Estado.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co