Estado, a digitalizarse

La transformación digital que ha venido imponiéndose en todo el mundo ha afectado muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Numerosas personas, en especial los ‘millennials’, no saben lo que es un teléfono con rueda para marcar o un televisor en blanco y negro. Ellos han convivido y se han adaptado a este proceso de cambio, y lo han absorbido con gran facilidad porque su chip mental es totalmente diferente.



En cambio, en ciertas partes, en especial en nuestro Estado y en algunas empresas, está sucediendo lo contrario. Por su edad, por encima de sesenta seguramente, su chip mental tiene una barrera que impide que todo lo que sucede en el mundo digital se absorba y puedan mirar los beneficios que esto les puede traer y cómo incorporarlos a sus procesos y obligaciones.

Si estas barreras las traspasamos a muchos funcionarios del Estado, como así es, vamos a caer todos los colombianos en el abismo digital. No saber qué es el beneficio de lo digital, cómo cambia las cosas, cómo se puede tratar y absorber en muchas labores y servicios va a hacer que suceda en muchos ambientes lo que pasó con Uber, que fue catastrófico.



Los que nos gobiernan tienen que saber que la tecnología es horizontal y afecta todos los sectores, manufactura, comercio, industria, salud, comunicaciones, transporte, etc., y que cualquier decisión que se tome debe ser una que no le cierre la puerta de entrada a la tecnología, que lo que hace es beneficiar y agregar valor al sector que se esté regulando o sobre el cual se estén tomando decisiones.



La justicia es una que se va a tener que actualizar mucho en el tema digital, pues los delincuentes más prósperos son los digitales. Tienen que entender claramente los componentes de un delito digital para que puedan aplicar correctamente la justicia.



Llegó el momento de que el Estado entienda que la tecnología digital está ahí y que cualquier norma o regulación o ley que se tome o se apruebe no debe constituir una barrera para su entrada. Que pague impuestos, IVA y otras son algunas medidas que se pueden tomar sin problema. Pero hay otras, como poner una aplicación que vincula un carro con un usuario que necesita transporte al mismo nivel de un servicio que tiene decenas de años y es de una época cavernaria; es algo sin sentido.



Los que nos gobiernan tienen que tratar de cambiar su chip para que todo lo digital entre de una forma fácil y entiendan qué diferencias y beneficios acarrea.



