Entender el mundo digital

En este momento totalmente digital, los países, en especial el nuestro, tienen que entender que se vienen muchas aplicaciones que van a exigir una normatización que las acoja y las regule. No se les puede seguir haciendo como los toreros a los toros, citándolos para dejarlos pasar y volverlos a incitar, y nada.

Un buen ejemplo de esto es la aplicación de Uber, que les sirve a muchos colombianos y ha sido imitada para que se preste un servicio similar con los taxis amarillos. Hay más, y son muchas las que vienen.



Airbnb, que les consigue hospedaje a personas que lo necesitan, es otra muy popular en todos los países y es fuerte en Colombia. No sé si esta requiera una regulación que deba pasar por el Congreso, pero si la requiere, se debe hacer muy rápido.



Hay muchas aplicaciones parecidas, que sirven para conseguir plomeros y otras personas que pueden solucionar reparaciones en hogares y edificaciones, solo por dar un ejemplo. Este es un tema de emprendimiento, que se ha considerado algo muy importante para Colombia, pero si se crea una aplicación con una buena idea pero que cambia de alguna forma la manera tradicional como se hace algo, lo que seguramente va a generar protestas con los que lo realizan así, pues hay que legalizarla rápidamente o si no, el emprendimiento se hunde.



Lo digital va a generar, y lo está haciendo ya, muchas formas diferentes de hacer las cosas, como trabajar, entretenerse, comprar, informarse, etc., y esto obliga a que los legisladores levanten la cabeza, entiendan este nuevo mundo y hagan lo que tienen que hacer para que esta puerta se abra.



El trabajo desde casa se está regulando, pero hay que entender que seguramente se los debe poder llamar después de su horario de trabajo, lo que se prohibió hace algunos días, porque el trabajador no tiene uno específico, para dar un ejemplo.



Colombia debe sumergir en el mundo digital a todas las áreas, especialmente las que legislan, para que lo exigido por aplicaciones sea legal y nos sirvan a quienes vivimos en este país.



* * * *



Cartagena sigue llevada y sin autoridad ni administración. Huecos en las aceras de la ciudad amurallada, basuras tiradas por todas partes, olores feos en las calles, vías inundadas debido a alcantarillas tapadas por la basura, y me puedo quedar escribiendo todo lo mal que se ve en esta querida ciudad. ¿Cuándo será que la gente que vive en ella y los que la administran la van a querer y a cuidar?



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí).