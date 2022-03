Empresas, a mirar lo digital

Los cambios que se esperaba llegaran en el mundo empresarial y en nuestras vidas se aceleraron, debido a los encerramientos por la pandemia que nos abordó hace dos años. La gente se acostumbró a hacer compras por internet usando los canales de comercio electrónico y pudieron apreciar los beneficios que ofrece, en lugar de visitar lugares físicos para hacerlas. En el ambiente de las empresas también llegaron cambios como el de trabajo remoto, que les generó ahorros en sus gastos, pero que les exigió cambiar su manera de administrar a sus empleados.

Hay que decir que aún se ven cambios que no han sido incluidos en el manejo o la administración de los negocios, pero que pueden ser muy útiles, y abrirles nuevas áreas para ser penetradas por lo que hacen, mejorar su rendimiento, disminuir costos y riesgos y hacerlas mucho más viables en el futuro.



Debo mencionar las aplicaciones cognitivas, que son las que aprenden y ayudan a tomar mejores decisiones en menor tiempo; la ciencia de datos, que es el análisis que se le puede dar a tanta información digital que actualmente se genera en Twitter, redes sociales, compras y datos que ayudan a conocer mejor a sus clientes para tratarlos adecuadamente y tomar decisiones acertadas sobre sus productos y sobre sitios de crecimiento y muchas otras cosas.



La inteligencia artificial es muy benéfica, pero requiere rigurosidad en su uso, ya que se pueden violar reglas de ética con los datos de los clientes y hasta crearle mala publicidad al negocio. Esta se debe usar con mucho cuidado, teniendo claros los beneficios, pero también los perjuicios que se pueden causar.



Cito el ejemplo de dos compañías que hacían lo mismo, una de las cuales cerró hace años, y la otra se convirtió en un gigante, debido a que la primera no miró el futuro digital y la segunda lo analizó y lo adoptó. Ellas son Blockbuster y Netflix. Ambas alquilaban películas a sus usuarios para que las pudieran ver en sus hogares. La primera no pudo valorar el cambio que el ‘streaming’ de video iba a causar. La segunda sí lo hizo y cambió su modo de llegarles a sus clientes, convirtiéndolo de físico a digital. Estoy seguro de que casos como este hay muchos, pero el mensaje aquí es que los gerentes y sus juntas directivas deben estar mirando los posibles usos de lo digital para sus empresas, pues si no lo hacen, seguramente la competencia sí lo está haciendo y entonces chao, pescao.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

