El usuario es un riesgo

El botín más buscado ahora es el digital, es decir, el que se encuentra usando tecnología para acceder y encontrarlo. De esto no existe duda.



Para la seguridad en las empresas se han implementado tecnologías como antivirus, murallas de fuego –‘firewalls’–, detectores de ‘spam’ y muchas más, pero existe una gran debilidad, y es el usuario. Muchos de ellos no entienden de qué se trata la ciberseguridad y, por otro lado, los encargados de la protección digital de las empresas no son conscientes de este desconocimiento.

Ahora que muchas empresas están permitiendo que algunos de sus empleados usen sus aparatos inteligentes para hacer parte de su trabajo, como consultas o transacciones, vale la pena destacar que en una encuesta hecha por Wombat Security que abarca el 2018, titulada ‘Reporte de riesgo de usuarios’, hecha en EE. UU., Reino Unido, Australia, Italia, Francia y Alemania, el 28 % de los encuestados dijeron usar un pin de 4 números para desbloquear su aparato móvil, mientras el 14 % respondió que no tenía ninguna seguridad. Otra pregunta interesante y que puede ser de alto riesgo es si prestaban los computadores que les daba la empresa y con el que trabajaban sus familiares y amigos, y solo 25 % respondió que no lo hacía.



Son muchas más preguntas que dejan ver el riesgo que representan los usuarios que trabajan en una empresa por su desconocimiento de la importancia de la ciberseguridad, lo que los ‘hackers’ de sombrero negro saben y lo van a aprovechar tarde o temprano.



Aunque la encuesta se hizo en los países mencionados, es fácil deducir que en Latinoamérica y en Colombia, los niveles de riesgo descritos en ella pueden ser bastante más altos. Las empresas tienen que hacer reuniones con su personal para empezar a concientizarlos sobre los riesgos que representan si no cuidan sus aparatos digitales, especialmente si los usan en las oficinas, y entienden la ciberseguridad.



Es increíble lo que pasa en Colombia. La JEP libera a un narcotraficante y los partidos que lo protegen se embejucan porque, con nuevas pruebas de sus delitos, lo vuelven a poner preso.



A defender a nuestro Ejército de las mentiras y campañas de desprestigio impulsadas por aquellos que quieren que este país se convierta en otra Venezuela. A Colombia no se le debe olvidar que aún tenemos democracia gracias a nuestras queridas Fuerzas Militares.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co