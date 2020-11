El trabajo remoto se quedó

Trabajar permanentemente desde la casa era algo que no se creía pudiera llegar. Esta modalidad se impuso por la pandemia y se va a quedar, no en todas las empresas, pero habrá muchas que van a permitir que sus empleados lo sigan haciendo así.

Según el World Economic Forum, el 44 por ciento de las empresas cuyos empleados generalmente trabajan desde las oficinas van a permitir que lo hagan de forma remota. Encuestas realizadas por Gallup en Estados Unidos han detectado que mientras que el año pasado se trabajaba 5,8 días desde la casa, a agosto de este año esa cifra se había doblado a 11,9 días.



No conozco estadísticas similares en Colombia, pero estoy seguro de que son altas. Me he enterado de empresas que no necesitan espacios en oficinas, pues muchos de sus empleados son igual o más eficientes en su trabajo desde sus casas.



Este cambio requiere que los gerentes y los ejecutivos de alto nivel entiendan lo que está pasando y no se queden en posiciones como las de que obligatoriamente hay que ir a la oficina, porque lo creen así, sin entender los beneficios que el teletrabajo le puede traer a la empresa. Administrar personas que están en sus hogares y reunirse con ellas de forma virtual requiere algunos cambios en el comportamiento y en la forma de administrarlos, pero esto se debe adoptar para optimizar su rendimiento.



Otro tema es el de la seguridad digital, ya que para el trabajo remoto generalmente se usan equipos del empleado o de la empresa, que al no estar ubicados en la oficina pueden ser utilizados para cosas diferentes al trabajo, como navegar por sitios de internet que tengan software malicioso y que los infectan. Esto hace que cuando se conecten a la red empresarial, si esta no es segura, sea penetrada por los delincuentes digitales.



Este cambio requiere que se vuelvan a pensar cosas como la administración, la seguridad digital, la evaluación e interacción con los empleados y cómo se puede hacer para que ellos no se sientan afectados por el teletrabajo. Esta modalidad de trabajo se debe considerar y no se debe ver como una fase que termina una vez pase la pandemia.



Las empresas tienen que empezar a ver esto y tomar decisiones al respecto.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co