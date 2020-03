El teletrabajo se debe quedar

En esta cuarentena casi todas las empresas han tenido que implementar el teletrabajo. Esto es una importante sacudida para el sector laboral en Colombia, alternativa que beneficiaría el tráfico, la calidad del aire y hasta el rendimiento de los empleados.

Lo importante es entender que este es un nuevo reto que hay que enfrentar con inteligencia y con las herramientas adecuadas para que todo salga bien. Lo clave no es que se cumplan los horarios, sino que se realicen los objetivos planteados en el tiempo esperado. Ya no hay que ver al empleado sentado en su silla, sino hay que valorarlo aportando ideas en las aplicaciones de interacción de la empresa. La administración del personal debe cambiar para ajustarse a esta nueva modalidad de trabajo, y espero que en este prototipo se analice bien para poder determinar las mejores reglas de administración de estos recursos humanos.



Por otro lado, las herramientas deben cambiar. La nube se vuelve un factor muy importante, porque los empleados desde donde estén pueden acceder a todos los datos que estén almacenados en ella. Las aplicaciones, o el servicio de Saas –‘software as a service’–, que es cuando las aplicaciones están en la nube, también son un gran valor en estas circunstancias ya que, así como tienen acceso a toda la información, también pueden contar con el uso de las aplicaciones necesarias para procesarlos desde donde estén.



Todos los factores descritos aquí son fundamentales para tener un buen teletrabajo, pero es muy importante que este proceso se haga en orden, con metas muy claras y un cronograma específico.



La seguridad digital es fundamental, porque los empleados desde sus casas usan los equipos para trabajar, pero también para distraerse y navegar por sitios que de pronto no son los más seguros y pueden infectar al computador, permitiendo que un ‘hacker’ le robe la clave para entrar a la nube o cualquier otra información confidencial que pueda perjudicar su trabajo o dañar los datos.



El resto de la familia también puede tener acceso a los equipos, y eso es un factor de riesgo. Hay formas de prevenir eso, como tener equipos con dos ambientes, el del hogar y el de trabajo, totalmente separados, pero que hay que ver cómo se va a implementar.



Llegó el momento para que el teletrabajo se quede, ya que nos puede beneficiar a todos.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co