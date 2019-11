El nuevo gerente de TIC

Con todo lo que está pasando en el mundo de las TIC (tecnologías, información y comunicaciones), creo necesario que la letra I de este título cambie de información a innovación, o sea: quedaría ‘tecnologías, innovación y comunicaciones’.

Por esto es importante que quien maneje las TIC de una empresa abrace la innovación y se convierta en el adalid de estos cambios, necesarios para que la compañía en que trabaja salga adelante. Si no lo hace, quedaría sometido a ser un jefe de procesamiento de datos, y no más.



Ya no es tan importante entender cómo se usa una aplicación o cómo se le suministran los datos. Lo es más entender lo que es posible lograr con el uso de la tecnología para poder armar equipos ideales que trabajen con ella para sacar adelante la empresa y generarle beneficios. ¿Qué mayor beneficio se puede obtener sabiendo cómo funcionan la facturación, el inventario y otras aplicaciones si no se tiene conocimiento de lo que es inteligencia artificial o aplicaciones cognitivas, entre otras nuevas tecnologías?



Otra característica nueva que debe tener un responsable de las TIC de una empresa es la facilidad para contar historias. Mejor dicho, si no se les sabe explicar a las directivas los beneficios que podrían traerles a la empresa las nuevas tecnologías y la transformación digital, fracasaría en su trabajo como líder de esta área. Los nuevos responsables de esto deben tener en cuenta que es importante saberles contar a sus jefes todo lo que se puede lograr para que ellos abran las puertas, convencidos de los beneficios que ello generaría para la empresa.



Otro factor clave es poder crear empatía con las personas que trabajen en su equipo de transformación digital. No es conveniente la generación de políticas y reglas para controlar a la gente a su cargo, sino que se debe establecer una empatía, con respeto, eso sí, que les haga tener sentido de pertenencia y de responsabilidad con los proyectos que se les asignen.



Es claro que la llegada de las nuevas tecnologías también debe hacer que los responsables de ellas se transformen para que de verdad este proceso se haga con éxito.



Qué tal ese senador Roy Barreras. Por darles tanta importancia a los capos del narcotráfico y de bandas delincuenciales, al quitarles la responsabilidad de la muerte de niños reclutados por ellos, termina asignándosela al Ejército Nacional, que lo único que hace es protegernos a los colombianos.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

​guillermo.santos@enter.co