El mundo es solo datos

Todo se está conectando con todo. Cuando los seres humanos utilizamos tecnología, dejamos un rastro de datos muy importante. Por ejemplo, cuando pagamos con tarjeta de crédito, prendemos el GPS del celular o del reloj inteligente, sintonizamos canales digitales o navegamos por internet, siempre se generan datos que tienen mucho valor.

Debe quedar claro que no estoy hablando de los datos confidenciales, como cédulas, números de teléfonos y otros, sino de aquellos que muestran el comportamiento, los gustos, sitios, trayectos, medios de pago y las horas de compra, por dar unos ejemplos. Como lo dijo Bill Gates: “Si no quiere dejar datos, no debe salir de casa”. Ahora esto no es cierto, porque desde los hogares también se están generando muchos datos, gracias a que se estudia y trabaja, se compra, se investiga y se establecen relaciones con otras personas desde la casa.



Las empresas tienen que entender que esta gran masa de datos les puede generar mucho valor, ya que, si los recogen, los almacenan y los procesan de una manera inteligente, se podría adquirir muchísimo conocimiento sobre el comportamiento, gustos, horarios y preferencias de sus clientes. Esto le permitiría a una empresa acercarse más a ellos, hacer que se sientan más cómodos cuando hagan transacciones y generar una mayor fidelidad por el buen trato que se les daría al conocerlos mejor.



También se pueden procesar datos de redes sociales para obtener información útil, ya que, por ejemplo, les permitiría valorar sus productos sin tener que hacer encuestas y en mucho menos tiempo. Igual cosa se logra al analizar información de Twitter que contenga el nombre de un producto y puede hacer que se tenga una visión de si fue aceptado o rechazado por la gente y por qué.



Este mundo está lleno de información. En pocos años se han generado más datos que en muchísimo tiempo. Lo importante es entender qué se debe hacer con ellos, desechar los que no son confiables, tener claro cuáles son las preguntas que se le quieren hacer al procesamiento de los datos y tenerles confianza a los resultados. Un ejemplo de esto son las vacunas contra el covid-19, que se elaboraron en tiempo récord. Años atrás esto se hubiera demorado años, no meses como ocurrió ahora.



Los datos son el alimento más valioso para las empresas. Aquellas que no lo entiendan no van a durar mucho tiempo en sus mercados compitiendo contra aquellas que sí lo comprendieron y lo estén aplicando.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

