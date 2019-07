El círculo de transformación digital

Algo importante para tener en cuenta ahora que la transformación digital se ha vuelto pan de cada día, y sin la cual va a ser difícil sobrevivir en el mundo mercantil, es que todo lo que tiene que ver con ella forma un círculo, y que si no se cumple en buena forma con alguno de los factores que llevan a su éxito, este no se va a cerrar y el fracaso va a suceder.

Veamos. La conectividad por internet es el factor primordial, ya que sin ella, el círculo ni siquiera va a poder arrancar, pues no se puede tener transformación digital. Colombia está avanzando mucho en este aspecto, aunque algo falta, pero vamos por buen camino, lo cual pavimenta el sendero de la transformación digital.



El recurso humano debe entender que el cambio al mundo digital es importante, que la gran cantidad de datos con que hoy se cuenta son fundamentales para tomar decisiones acertadas; que deben ser creativos, colaborativos y que el chip de su cabeza tiene que cambiarse por una versión 2.0. Los datos de los que se dispone, empresariales y personales, hay que tenerlos en cuenta para mejorar los procesos de las empresas, tomar decisiones óptimas acerca de los productos que se van a ofrecer, conocer mejor a los clientes y reafirmar las decisiones sobre la dirección que debe tomarse para tener éxito en este mundo digital. Y todo debe estar apoyado por las directivas.



El ‘software’ o aplicaciones del ‘backend’, es decir, nómina, facturación, inventarios, ventas, etc., tiene que estar sincronizado con lo que hoy se necesita: aplicaciones (‘apps’) que se ejecutan en aparatos como celulares, computadores y tabletas. Imagínense un sistema de inventario que no le pueda decir a una ‘app’ que vende productos, si hay en inventario lo que se quiere comprar. Pues la ‘app’ duraría media hora.



La seguridad informática es clave, ahora que se está promoviendo el trabajo desde la casa, sitios en los que no se sabe quiénes usan los computadores, que luego se conectan a la red empresarial, y sin olvidar respaldos de los datos, que actualmente son los patrimonios más valiosos de las compañías para poder seguir trabajando en caso de ser invadidos por delincuentes digitales. El mayor riesgo en este campo son los mismos empleados, no importa el nivel, por lo que es fundamental concientizarlos de lo que no deben hacer en sus empresas, para poder evitar riesgos de invasiones de ‘hackers’ de sombrero negro.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co