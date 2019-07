Dominio en mercado de servicios móviles

Existe una intensa pelea porque Claro es una empresa dominante en el servicio de voz y datos móviles. Esto no es nada obvio. Hace seis años había tres operadores de telefonía móvil, y actualmente existen seis en Colombia, lo cual dice que el mercado está abierto y en él se considera que vale la pena entrar a competir.

Para la muestra, un botón. Hace cinco meses inició operaciones un nuevo operador de estos servicios llamado Flash Mobile, y ya cuenta con 400.000 usuarios, una cifra muy relevante para tan poco tiempo de estar presente en el mercado.



Otras estadísticas que contradicen la supuesta posición de dominancia de Claro es que el 50 % de los usuarios cambian de proveedor de servicios móviles cada año y el precio de la voz ha bajado 50 % y el de los datos, 70 % en el último lustro. Hace diez años, Claro tenía más del 66 % del mercado en estos servicios y actualmente, solo el 46 %, una rebaja que demuestra que, claramente, no es una empresa dominante. Según el Mintic, el aumento de los suscriptores de banda ancha móvil del cuarto trimestre del 2017 vs. el mismo lapso del 2018 fue así: Tigo, 725.000; Movistar, 539.000; Avantel, 267.000; Claro, 6.000, estadísticas que soportan lo argumentado atrás.



Entiendo las razones de los otros operadores para dar esta pelea, ya que se les mejoraría la posición en el mercado y, por supuesto, su rendimiento económico. Se debe tener en cuenta que los usuarios ya no están amarrados a ningún operador por la portabilidad numérica y la eliminación de las cláusulas de permanencia. Y hay que resaltar que los equipos celulares están libres de bloqueo, lo cual facilita la portabilidad entre operadores, y que más del 50 % de los equipos inteligentes tienen doble SIM, lo que permite voz con un operador y datos con otro.



El próximo jueves, el presidente Duque va a firmar la ley de modernización del sector TIC, ya aprobada, en la cual se establece una comisión reguladora bastante diferente de la hoy existente. En mi opinión, la actual CRC no debe estudiar si existe dominio o no y le tiene que dejar este asunto a la nueva para que sea ella la que haga un estudio profundo y tome la decisión. Nadie debe tomar determinaciones tan importantes estando de salida. Para mí, eso no está bien. La nueva ley deja una buena base para que el país crezca en el tema digital, en el cual los servicios móviles son muy importantes, y ello hace que la decisión sobre una dominancia sea fundamental.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

