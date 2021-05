Documentos quemados: no es lógico

Con todos los incendios que los vándalos, pagados por infiltrados en las marchas y paros, que acabaron con varias unidades de justicia en áreas en las que se cometen muchos delitos, y que generan numerosos folios de las investigaciones y acusaciones, es increíble que, según los medios, toda esta información haya sido quemada.

En un mundo digital como el de hoy, esto es inadmisible, si es que sucedió, ya que toda esta información seguramente se escribió en computadores, se imprimió y los documentos en papel se archivaron en fólderes. No tiene sentido, y el Ministerio de Justicia debería establecer y hacerles seguimiento a protocolos y normas para que esto no ocurra.



Si los documentos se archivaron en los computadores en los que se elaboraron o en los servidores en la entidad de justicia correspondiente, da lo mismo, ya que se debieron quemar también. Es muy importante que se establezca un procedimiento para hacer copias de respaldo a fin de que la información no solo esté almacenada en los computadores locales, sino que se transmita y se archive en otros computadores en diferentes ciudades o, como ya se está usando, en la nube.



Si se perdieron documentos importantes por los incendios, seguramente fraguados por delincuentes del narcotráfico y las disidencias de los narcoterroristas de las Farc, así como por el Eln, el Minjusticia debe exigir copias de respaldo digitales de TODOS los casos que se están procesando en las entidades de justicia. Al estar almacenados en bases de datos remotas, o en la nube, se deben tener aplicaciones que, para acceder a ellos, cuenten con ‘metadata’, datos que describen la información, para que las búsquedas se puedan hacer no solo por el radicado o un número, sino también por palabras que describan el caso.



Llegó el momento, si esto sucedió, de que no vuelva a pasar, pues existen las herramientas para evitarlo. Implementar las normas obligatorias es responsabilidad urgente del Ministerio de Justicia, apoyado por Mintic.



* * * *



Seguimos apoyando a nuestros policías y soldados que están protegiendo nuestra democracia, negocios, transporte, comida y demás bienes. Toda reforma de la Policía y cualquiera de las FF. MM. de Colombia debe hacerse con cuidado para evitar que se les abra la puerta a aquellos pícaros que vienen adoctrinados desde Venezuela y Cuba.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co