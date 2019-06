Cuidado con el ‘phishing’

En el mundo de la delincuencia digital, el ‘phishing’ (en inglés, pescando, y que describe el concepto de este ataque informático) no lo conoce mucha gente que cae en esta trampa.



Pues bien: ‘phishing’ es cuando un ‘hacker’ de los malos trata de engañar a alguien haciéndole llegar correos que simulan haber sido enviados por una persona o entidad en las que el receptor confía, para sacarle información que le permita vulnerar sus cuentas bancarias y extraerle dinero de ellas o para robarle sus credenciales a fin de efectuar otros delitos digitales.

Estoy seguro de que a muchos lectores de esta columna les han llegado correos, supuestamente de su banco, en que les informan que su cuenta ha sido bloqueada y para desbloquearla deben navegar, haciendo clic en un enlace en el correo, a una página igualita a la del banco y en la que le piden el código de usuario y la palabra clave.



La recomendación para evitar caer en esta trampa es mirar detenidamente la dirección o URL que aparece en el navegador cuando se llega a la supuesta página del banco. Si la dirección es diferente a la del banco, no se debe suministrar ninguna información en ella solicitada. Por ejemplo, si es el Banco de Bogotá, la dirección correcta es www.bancodebogota.com, y si le aparece algo como www.banbogotacolombia.com, es claro que se trata de una página de internet que no es la oficial del banco y es usada para hacer ‘phishing’.



Otro uso que se les da a este tipo de correos es el de hacer que el usuario receptor descargue un archivo en su computador. Una vez hecho esto, el ‘hacker’ malo, usando este archivo, puede entrar al equipo y hacer de las suyas, como ver qué se teclea, borrar archivos, etc. Para dar un ejemplo, una vez viajé a Nueva York, y una semana después de mi regreso me llegó un correo en el que me decían que tenía una multa de tráfico y me debía presentar en un juzgado; que anexa estaba la citación, la cual debía descargar para ver a qué juzgado debería acudir. Inmediatamente la borré, porque no había manejado en esa ciudad. También llegan correos ‘phishing’ supuestamente de la Dian y otras entidades, en los cuales van multas o documentos anexos que se solicita descargar para leer porque traen información importante. Nunca se debe hacer esto, pues una entidad seria no envía este tipo de correos.



Así que a cuidarse mucho del ‘phishing’, con el cual los delincuentes tratan de manipular al usuario para sacarle información confidencial y dinero.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

