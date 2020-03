Cuarentena y tecnología

Con esto del covid-19 y las acertadas decisiones que se han tomado de recluirnos en nuestros hogares, la tecnología va a jugar un papel muy importante. El entretenimiento para adultos mayores, es decir, las películas disponibles en los canales OTT con Netflix, Apple TV y en los operadores por suscripción, van a ser importantes. También hay mucho contenido en internet al que se puede acceder con los navegadores que se ofrecen en los televisores inteligentes, contenido que ofrece cómo hacer ejercicios físicos y mentales, videos entretenidos como los que se pueden ver en YouTube, como recetas de cocina y otras cosas para que nos podamos entretener.

Por otro lado, es muy importante lo que está pasando con el teletrabajo y la educación virtual. Este es el momento para que las empresas entiendan el reto del teletrabajo y cómo se pueden adaptar a él para sacarle el mayor provecho. Esta es una experiencia que no se puede botar a la caneca, sino que se tiene que documentar detalladamente para luego analizar todo lo que pasó y ver si se debe mantener y de lo que se benefician la ciudad, la empresa y los trabajadores.



No puedo opinar qué se debe tener en cuenta desde el punto de vista legal laboral, pero esto es algo que también se debe tener muy claro para que ese camino esté pavimentado cuando se tomen decisiones para implementarlo.



La educación virtual requiere muchos cambios, tanto en los estudiantes como en los profesores y en el contenido que se usa para ofrecerla. Si uno de estos tres componentes, todos muy importantes, quedan flojos, la educación virtual va a fracasar. Un profesor tiene que entender que ya no cuenta con tablero y tiza, y que le toca cambiar radicalmente la forma de enseñar y de tratar a sus estudiantes. Las notas ya no dependen tanto de las tareas que se entreguen, sino que se debe tener muy en cuenta la participación de los estudiantes en las discusiones y participaciones en las clases virtuales. Todo cambia, y los profesores lo deben saber y aplicar. Los contenidos que se requieren son fundamentales para que el estudio virtual se realice con éxito.



Esta situación de ahora se debe aprovechar para entender todo esto y ver cómo se corrigen los posibles errores que se pueden presentar, porque la educación virtual va a llegar, con cuarentena o sin ella.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co