Congreso, a ponerse sombrero digital

La transformación digital del mundo es algo a lo que no se le puede voltear la cabeza, y menos deben hacerlo las entidades que gobiernan el país, como el Congreso. El servicio de movilidad que se presta a través de plataformas como Uber, Didi y otros es un tema que el Gobierno se ha comprometido a reglamentar varias veces y ha quedado en promesas.

El proyecto de ley 003, con el cual se quiere reglamentar este servicio digital y que está en espera de que la Comisión sexta de la Cámara lo debata, cuenta con la buena voluntad de algunos congresistas, pero otros pocos han bloqueado su avance, supuestamente influidos por el gremio de taxistas amarillos.



Estas plataformas de servicio de transporte forman parte de la economía colaborativa, la cual el presidente Duque se ha empeñado en apoyar, y la que exige que se piense con cabeza digital mirando al futuro y no hacia atrás para ver cómo se incorpora esto a los nuevos emprendimientos digitales.



Los colombianos tenemos todo el derecho a elegir cómo desplazarnos y en qué lo queremos hacer, sea en taxi amarillo, carro Uber u otro, así como podamos otros elegir otros bienes y servicios.



Lo mejor de todo, algo que no se quiere tener en cuenta, es que estas plataformas deberían estar beneficiando tanto a los taxis amarillos como a los socios conductores de carros privados, ofreciendo tarifas dinámicas, protocolos de seguridad y eficiencia, razón por la cual hay que aprobarlas cuanto antes y ver cómo se vinculan a ellas los taxis, en vez de cerrarles la puerta digital a estas innovaciones.



Actualmente, 300.000 personas se conectan a estas aplicaciones de movilidad para ofrecer sus servicios. La conectividad en estas plataformas está gravada con IVA y el recaudo anual por este concepto podría ser cercano a los 60.000 millones de pesos. Se debe tener en cuenta que el servicio de taxis no está gravado con este impuesto.



El proyecto de ley crea un fondo a cargo de las aplicaciones mencionadas, representado por el 1 % del valor de cada viaje, lo que se estima que podría generar un recaudo de entre 15 y 20 millones de dólares para el Estado.



Ya llevan 5 años tratando de sacar adelante esta regulación. Llegó el momento para que el Congreso se ponga el sombrero digital y la apruebe, lo que tiene que suceder antes del 20 de julio, o si no se volvería a archivar, lo que dejaría muy mal parada a esta entidad.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co