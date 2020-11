Comercio electrónico y día sin IVA

El tercer día sin IVA dio muy buenos resultados, gracias a la gente que acudió a los almacenes, porque a los que trataron de hacer transacciones de forma virtual no les fue muy bien. Muchas personas que usaron el comercio electrónico tuvieron que hacer filas virtuales, y bastantes no fueron atendidas porque la infraestructura requerida para una buena atención no fue la mejor.

Es poco entendible que los almacenes que ofrecieron ventas de manera virtual no hubieran anticipado que muchos usuarios iban a entrar a su sitio en internet y que su comercio digital tenía que estar preparado. En Amazon atienden muchas más personas de las que seguramente entraron a los sitios de comercio electrónico en el día sin IVA, y nunca sucede que haya que esperar ni siquiera minutos para hacer toda la transacción, que es ver el catálogo de productos, meterlos en el carrito de compras digital, pasar por la caja virtual para pagar y listo.



Es claro que para prevenir esto y dar una buena atención a los compradores digitales hay que hacer una inversión, pero se debe poner en balanza lo que hay que poner versus el excedente de ventas que se pueden lograr y que su reputación quede limpia, porque no hay nada peor para un negocio sin atención a los clientes.



Para el próximo día sin IVA, los sitios de comercio virtual deben tener la dinámica para crecer y disminuir en proporción directa al número de personas que estén accediendo a ellos, lo que se consigue en la nube, con lo cual se consigue que los gastos estén directamente relacionados con el número de personas que se atiendan.



No voy a negar que en la pandemia los sitios que usé para hacer compras fueron buenos. Lo fueron, y el servicio prestado fue excelente, pero, obviamente, el día sin IVA es muy especial y la masificación esperada se tuvo que haber contemplado para ofrecer un buen servicio virtual.



El comercio electrónico se basa en la confianza, pues un usuario no compra donde no la tenga. La confianza es la variable más importante en este tipo de comercio. Que se logre hacer las transacciones de forma satisfactoria, que los pedidos se puedan rastrear para ver dónde van, que lleguen a tiempo y que si hubo algún inconveniente se puedan devolver sin problemas.



Ojalá para el próximo día sin IVA esto se tenga en cuenta, y seguramente se sobrepasará el volumen de ventas conseguido en el que acaba de pasar.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co