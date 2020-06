Comercio electrónico: buen canal de ventas

Desde hace tiempo se ha venido insistiendo en que las empresas que le venden al público deberían abrir el canal de ventas por internet, conocido como comercio electrónico. Con la pandemia, esta modalidad de ventas llegó y se va a quedar, porque los colombianos –por idiosincrasia, desconfiados– han entendido cómo funciona, que es confiable y que lo que se pide se entrega, aunque debe de haber casos en que se hayan presentado problemas.

Un buen sitio de comercio electrónico debe generarle confianza al usuario. Esto es lo más importante. Este factor se basa en que los productos se entreguen en el tiempo que se le informa al comprador; que, en caso de una devolución, la empresa del comercio electrónico ofrezca facilidades para hacerlo y que sea con rapidez.



El carrito de compras que se usa en los portales de ‘e-commerce’ debe ser muy flexible, guardarle al comprador lo que en él se haya depositado, aunque no se finalice la compra, notificarle el cambio de precios, si se presenta, de los artículos en el carrito.



Al terminarse la compra, es muy importante que el portal ofrezca varios métodos de pago, como tarjeta de crédito, aplicación de pagos como PayPal o cualquiera de esas, o tarjeta de ahorros para que el usuario se sienta cómodo y escoja la que más le convenga.



El sitio de comercio electrónico debe estar comunicado con la aplicación de inventarios del almacén para que solo se vendan artículos en existencia, evitando que cuando se vaya a pagar se le informe al usuario que ese artículo ya no está disponible.



Este es un canal de ventas muy cómodo, y los sitios de ‘e-commerce’ deben ser muy buenos, flexibles y seguros, porque tienen que entender que cada almacén virtual no está a varias cuadras, sino a un clic de distancia. Generarle confianza al cliente es clave para que un sitio de ventas virtuales tenga éxito y, como le pueden pedir de muchas partes, tener claro cómo lo va a atender.



* * * *



Qué tristeza que en Colombia nadie, ni siquiera los medios de comunicación, mencione, con la importancia que se merece, el asesinato de seis soldados del Ejército que estaban erradicando coca en el Meta. Esto es lo que pasa en un país al que se mira con un ojo, tapándose el otro. Un abrazo de condolencia a las familias de los soldados que murieron cumpliendo con su deber patriótico.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co