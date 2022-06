Pasos digitales en procesos del Estado

El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), tiene muchos de sus procesos digitalizados para que los ciudadanos los puedan ejecutar desde sus hogares, sin tener que hacer filas y perder tiempo.

Hay otro factor que es importante mirar, y es el de los procesos que hay detrás de la capa digitalizada que permite hacer transacciones con el Estado. No hay que olvidar que todo esto genera datos e información que debe ser procesada, analizada, muchas veces aprobada para luego legitimar lo que el ciudadano realizó de forma digital.



Algunos procesos exigen que el ciudadano vaya a una ventanilla y consulte, por dar un ejemplo, su estado crediticio para que se le apruebe el trámite. Procesos que quitan tiempo y pueden no ser tan eficientes y hasta ofrecer resultados equivocados.



Para esto hay una tecnología llamada BPM (business process management) y que digitaliza todos los pasos que requiere un trámite. Esto no implica quitar las aprobaciones de un funcionario en alguna etapa del proceso, pero sí permite detectar dónde se demora más el trámite. Además, deja hacer simulaciones para ver cómo se comportaría en caso de que se quiera cambiar porque la ley lo exige o, sencillamente, para que sea más eficiente.



Estas aplicaciones de BPM digitalizan todo el proceso. Para esto hay que hacer un levantamiento de cada paso, determinar qué se hace manualmente y se podría hacer automáticamente, y a cada uno se le pueden agregar KPI (key performance indicators–), que son indicadores que permiten ver la eficiencia del paso, como, por ejemplo, cuando se demora cada aprobación, cuántas se hacen al día y otras.



Esto no implica hacer reingeniería de cada proceso, pero apenas se hayan levantado todos los pasos para que se complete, se le mete a la aplicación y esta se encarga de hacerlo digitalmente. No sé si el Estado está mirando esto o lo haya implementado en algunos de sus procesos. Si no lo ha hecho, llegó la hora de mirar este tema con diligencia y afán.

***

Hay que votar por el ingeniero Hernández, pues con todo lo que ha salido en videos a la luz pública de las bodegas y estrategias que tiene la campaña de Petro para producir noticias falsas y otras cosas para acabar con sus competidores, no sabemos qué nos espera si sale elegido presidente. Este país no merece algo así.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

