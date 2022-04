El video por internet llegó para quedarse

Algo que ha venido cambiando es la forma de ver contenido en la televisión –ya no solo esos aparatos, sino también celulares, computadores y tabletas–, gracias a lo que se conoce como OTT –over the top–, que es la forma de usar aplicaciones para ver películas, series y todo lo demás. Una de ellas es Netflix, pero cada día están llegando más. Prime Video, de Amazon; Disney+, Star+, HBO Max, Apple TV, Hulu y muchas otras que se pueden descargar para ese propósito.

Muchos de esos contenidos los ofrece también Directv a un costo, y las cuentas que hay que hacer es si sale más barato contratarlo con esta empresa o usar la aplicación, pagando por ella, por supuesto.



Las aplicaciones OTT son muchas. El problema es que se presentan limitaciones del contenido que se puede ver, dependiendo del país desde el que se esté accediendo. En Prime Video, por ejemplo –el servicio que pueden usar los usuarios prémium de Amazon–, se restringe mucho contenido debido a lo mencionado arriba. Si uno entra a Netflix en Estados Unidos, se pueden apreciar muchas más películas de las que se permite ver en Colombia, y así sucede en todas las aplicaciones.



Jeffrey Hirsch, el CEO de Star, afirma que para el 2030 esto ya no va a suceder; que, independiente de dónde se acceda al contenido, no van a existir restricciones y que se podrá escoger el lenguaje que se quiera par el video. En otras palabras, los derechos de reproducción de lo que se va a ofrecer en una aplicación OTT ya no restringirá países, sino que van a estar abiertos para que se pueda ver desde cualquier nación.



Todas las ligas de fútbol se van a poder ver, pero hay que tener las aplicaciones que las transmiten, por asuntos de los derechos de transmisión.



No tengo la menor duda de que el servicio de video ‘streaming’, que es lo que se ve por internet, va a crecer y nos va a ofrecer buen contenido. Netflix es el gigante y sus ofertas son muy buenas, pero hay que reconocer que tiene rivales importantes que le pueden competir en un futuro que ya está llegando. Ya vimos que nació Caracol Play, que es otra OTT local. Eso indica que esto se está mirando como otra puerta para entrar a progresar.



Los tuiteros y en otras redes sociales que apoyan a Petro se están engordando con sus falsos y muy groseros ‘postings’ o publicaciones. Eso nos muestra para dónde vamos si Petro sale electo y los corruptos salen de la cárcel, a los que ya están visitando, gracias a su “perdón social”.



