Una nueva Colombia

Es triste ver las encuestas sobre países corruptos en el mundo, entre los cuales Colombia aparece como uno de los más corruptos. También da mucha pena ver que Bogotá es la ciudad con el tráfico más congestionado del mundo, según el estudio de la movilidad de las principales ciudades el año pasado, basado en datos registrados por TomTom Traffic Index, y en el cual nuestra capital ocupó el primer puesto. En este se dice que durante el 2022 los conductores perdieron 132 horas en promedio por tráfico en horas pico. Es decir, casi 6 días montados en el carro.

Esto nos lleva a una conclusión muy clara para poder solucionar estos problemas, y es la tecnología. En el primer caso, por ejemplo, tener aplicaciones que permitan hacerle seguimiento y rastreo de dónde vienen los dineros, dónde están, cuánto salió, a quién se le entregó, para qué y si se cumplió con lo pagado, y otras cosas. Eso se puede hacer con la tecnología.

Sería bueno que si se estableciera una aplicación para ello, hubiera un comité de funcionarios públicos y privados para seguirles el rastro a todos esos dineros. Sé que no es fácil parametrizar e instalar un sistema para el control de los dineros públicos, pero se debe estudiar y ver cómo y cuándo se puede empezar un proyecto con este fin. Colombia tiene que dejar de ser un país en el que los dineros se pierdan sin que se cumplan los objetivos para los cuales se recaudaron. Pero no solo con esto se para la corrupción. Basta dar el ejemplo de la corrupción total, cuando 7 ministros y funcionarios del Gobierno tienen a familiares contratistas y ocupando cargos en el Gobierno. Como se diría coloquialmente... guácala.

Hay mucha gente en el país evadiendo el pago de las multas de tráfico y sin pagar el Soat. Esto se podría evitar instalando cámaras que visualicen las placas de los carros, accedan a la base de datos de los automóviles y verifiquen si tienen multas pendientes o si no han pagado el Soat, y lo informen a retenes de la Policía ubicados en puestos estratégicos para poderlos sancionar. No con multas para que no sean pagadas, sino llevando el carro a los patios, si es que la ley lo permite. ¿Por qué será que ningún alcalde, o candidatos a este puesto, ha hecho propuestas como estas o por lo menos algo que tengan que ver con tecnología? ¡Qué tristeza! Colombia merece un buen presidente, buenos ministros y excelentes alcaldes. ¿Sí será posible?

