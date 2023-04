Transformación tecnológica estatal

Es muy importante que el Gobierno empiece a usar análisis de datos para aumentar la seguridad en las ciudades, hoy invadidas por delincuentes, que pone en riesgo la vida y a los ciudadanos.

El análisis de lo que se transmite por Twitter, por ejemplo, permite detectar planes o intenciones de cometer cosas que van en contra de la ley. Muchos países ya lo están haciendo, con buenos resultados. Las cámaras inteligentes también son una herramienta digital que permite prevenir y detectar la comisión de delitos. Estas cámaras no se están utilizando de manera correcta, ya que no tienen bases de datos de las caras de los delincuentes conectadas a ellas para poder detectar cuándo y dónde aparecen, no alertan a la Policía cuando algo puede pasar. Lo peor es que tampoco han servido para mejorar el tráfico, que fue el propósito inicial para el que se instalaron. Plata perdida. Se necesita que elijamos alcaldes que entiendan qué es una ciudad inteligente y la empiecen a implementar de forma correcta, ya que esto nos mejoraría la vida a los habitantes de muchas de ellas.

No se puede esperar más. La pandemia nos enseñó a trabajar desde los hogares, a comprar por comercio electrónico y a entretenernos virtualmente. La transformación digital es algo muy importante para las empresas, pero pareciera que el Gobierno no supiera de qué se trata este tema. Ya es hora de que los que rigen en el país –Presidente, ministros, Congreso, alcaldes, gobernadores– se metan en la cabeza que la transformación digital no es solo para el sector privado, sino también para lo que ellos manejan.

Da dolor ver a Cartagena insegura, nativos tratando de estafar a turistas, cobrándoles millonadas por algo bastante barato; las calles del centro colmadas de prostitutas, los andenes llenos de huecos. Qué pesar que nuestro Corralito de Piedra esté sufriendo tanto por falta de un alcalde que entienda cómo remediar todo esto.

Acompaño de corazón a las familias de los soldados asesinados en Catatumbo por los narcoterroristas del Eln. Esto y la sacada de muchos soldados y policías demuestran claramente que el propósito del Gobierno es convertirnos en una Venezuela con milicias urbanas y poca Fuerza Pública. Vaya, vaya, Presidente. ¿Esa es la paz total que está proponiendo? Yo la llamaría la embarrada total, por no decir otra cosa.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

