Transformación digital y deporte

La transformación digital, concepto que se está discutiendo porque muchos empresarios importantes ya no lo sienten como la incursión de tecnología a la empresa, sino como una transformación del negocio en sí, apoyado por la tecnología, ha llegado a muchas áreas de este país, menos al fútbol profesional.

Quiero insistir en este tema porque en Colombia todo lo bueno se deja para después; la tecnología, y el cambio de cómo hacer las cosas, no ha sido adoptada por las ligas de fútbol, aunque se viene hablando de esto desde hace unos diez años.

Ahora, con los desastres de las barras bravas en Medellín y Manizales, se hace indispensable que las alcaldías, que son las dueñas de los estadios, implementen sistemas de reconocimiento faciales en todas las entradas para poder filtrar e impedir el ingreso de aquellos que son expertos en jalar a las demás personas para cometer barbaridades como las vistas en días pasados.

Ya llegó el momento en que DE VERDAD, y lo pongo en mayúsculas porque este plan nació hace años. Recuerdo que en Millonarios los hinchas nos teníamos que ir a tomar fotos para poder ingresar, pero eso nunca sucedió, pues no se implementó nada. Que no eso se haya implementado no es culpa del equipo azul, sino de la Alcaldía y la Dimayor, porque esto nació de esta última. Recuerdo haberme reunido con Jesurum cuando era su presidente y quien me contó del plan que se tenía para poner a marchar lo descrito arriba. ¿Qué resultó? Nada. Llegó el momento de hacerlo.

No es algo fácil porque requiere planeamiento, la adquisición de los equipos, de la aplicación y su implementación. Se deben tener en forma digital las caras de los buenos y los necios para poder filtrarlos a la entrada de los estadios. Ojalá esto se implemente pronto, pues ya estamos viendo lo que pasa por no tener ningún filtro.

Este país debe abrazar la transformación tecnológica y aplicarla en todas las áreas. Ciudades inteligentes son algo fundamental. Vamos a ver qué candidato a la alcaldía de Bogotá para las próximas elecciones les agrega a sus discursos temas sobre la aplicación de la tecnología a sus ejecuciones de gobierno, si es elegido.

El alcalde de Medellín, Quintero, echándole la culpa al Nacional por los desmanes de las barras bravas es parecido a Petro en sus discursos con boberías, como el que dio en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Absurdo y muy de izquierda.

