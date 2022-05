El Ministerio TIC está haciendo muy buenas labores para que mucha gente aprenda a programar, para que los emprendedores implementen aplicaciones y se conviertan en personas con futuro y tengan éxito como los de la aplicación Habi, que se convirtió en la segunda de este país en llegar al nivel unicornio. Pero hay otras entidades que lo único que hacen es ponerles el palo en la rueda a estas iniciativas. ¿De qué sirve tener aplicaciones como Uber, inDriver u otras que seguramente se van a desarrollar, las que requieren ser legalizadas, cuando en el Congreso seguramente las usan, pero no hacen nada para pavimentar el camino legal que deben tener?

Es hora de que todas las entidades del Gobierno asuman medidas conjuntas que les van a servir mucho. El Gobierno es como una empresa grande, con diferentes sucursales, por llamarlas así. En estas empresas se toman medidas que se aplican a todos sus departamentos, así sean diferentes, y todos, cogidos de la mano, las tienen que aplicar. ¿Por qué no se puede hacer esto en el Gobierno?



Se deberían establecer políticas de seguridad informática para que sean acogidas por las diferentes entidades gubernamentales para facilitarles la protección contra ataques por internet. Por ejemplo, quiénes tendrían cambiar su clave con qué frecuencia, dependiendo de la información que manejen; que los funcionarios deberían cerrar su sesión en el computador cuando se vayan a tomar café o a almorzar y no dejarlos conectados a la red sin nadie al frente; quiénes podrían usar el computador y conectarse a la red después de las horas laborales y los fines de semana y quiénes no, y muchas otras más.



También se deberían aplicar medidas para sus bases de datos, llamadas ‘meta data’; por ejemplo, que los nombres deberían tener cuatro campos, dos para los nombres y dos para los apellidos, en lugar de uno. Revisar las bitácoras de las bases de datos con frecuencia para ver quién hizo cambios o ingresó datos, y verificar si fue hecho de manera correcta y aprobada debería ser una estricta medida en su uso.



Llegó la hora de transitar por el mismo camino digital cogidos de la mano y no, como seguramente lo es hoy, cada uno por un sendero diferente. Si seguimos así, en el futuro nos vamos a ir a un precipicio. Todo lo mencionado antes debe tener un seguimiento estricto para verificar que se estén cumpliendo las políticas de seguridad y las medidas adoptadas, y no que se guarden en un cajón.



