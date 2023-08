Temas para reflexionar, no de tecnología

Poco se habla de las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de la Policía. Solamente cuando se atenta contra ellos y hay un saldo de muertos.

Nadie destaca, por ejemplo, que los ingenieros militares hayan construido, en pocos días, el puente en Quetame para abrir la vía al Llano, beneficiando a 45 veredas que se encontraban incomunicadas desde abril. Y son muchos los puentes construidos por el Batallón de Ingenieros del Ejército. De esto no se dice nada. Quiero asumir la voz de muchos colombianos para darle las gracias a nuestro Ejército por esta labor que ha beneficiado a nuestro país y que poca gente reconoce, y por la tarea que, aunque Petro trate de ponerle palos en la rueda, nos ha defendido de los narcos y de los terroristas con los cuales se “viene” haciendo una supuesta conciliación.

Otro tema es la inseguridad en las ciudades del país, a la que no se le ha podido poner bozal y nos sigue mordiendo a diario a los colombianos. Aunque en las noticias se dice, cuando se atrapa a un delincuente, que es de ciudadanía extranjera, todos sabemos de dónde viene y quién lo debió enviar para generarnos molestias en este bello país. Es hora de que la justicia empiece a volverse dura con los delincuentes y los metan en las cárceles, pues cuando se capturan se descubre que tienen un largo prontuario de delitos cometidos y que al último un juez lo dejó en libertad. Se ve venir que los colombianos empecemos a tomar la justicia por nuestras propias manos debido a nuestra desequilibrada justicia.

* * * *



Uno entiende que cada persona ame la ciudad en la que nació y se crio, pero hay temas que deben hacer que esto no sea predominante para favorecer a esa ciudad, cuando hay otras opciones más propicias para obtener mejores resultados. Este es el caso de la sede en la que se deben jugar los partidos de las eliminatorias de fútbol para el Mundial del 2026. La altura es un factor que beneficiaría a nuestra selección Colombia. De esto no hay duda. El presidente de Fedefútbol, Ramón Jesurúm, nacido en Barranquilla, debería sopesar todas las variables y escoger una sede que nos beneficie. Esa debería ser Bogotá. Pero, en dondequiera que juegue, hagámosle fuerza para que clasifique, porque este país necesita buenas noticias y no todas malas, como sucede hoy, incluyendo las que vienen de la Presidencia.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

