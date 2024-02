Tecnología para mejorar la ciudad

El tráfico en Bogotá es terrible, inaguantable, no se sabe cuánto se puede demorar uno en recorrer 1 kilómetro. Los semáforos no están sincronizados, se pasa uno en verde y en la siguiente cuadra hay que parar porque el de ahí está en rojo. Los conductores de esta ciudad capital son también muy maleducados. Cuando están pasando por una esquina de semáforos, cuando este se va a poner rojo paran en la mitad de la calle, impidiendo que los que tienen que pasar en el otro sentido lo puedan hacer.

Hace falta el uso de la tecnología para poder solucionar todo esto y la imposición de multas a los que “cierran el dominó”, frase que le aprendí a mi suegro, para describir el entorpecimiento por no parar en la esquina cuando el semáforo se va a poner en rojo. La Alcaldía también tiene que instruir a los policías de tránsito para que controlen esto, porque los carros atravesados en la calle de un semáforo en verde complican todo el tráfico. Si se tuvieran cámaras inteligentes en los semáforos, se podrían imponer multas a estos conductores.

Otro factor que ha deteriorado mucho el tráfico son las obras inconclusas en muchas calles y carreras. Se sabe que hay muchas que están atrasadas, que les falta plata y, a veces, cuando se pasa cerca de una de estas no hay nadie trabajando. Lo que no se entiende es cómo se firma un contrato en el que no hay entregables, como por decir que la obra en tal fecha va a llegar hasta tal calle, y así otros. Lo que sí queda claro es que no se les hace una buena auditoría y solo se sale a decir qué es lo que pasa cuando los medios exponen estas situaciones.

La tecnología tiene aplicaciones que permiten digitalizar los compromisos de entregables y de flujos de caja para estas obras, pero es evidente que no se están usando, porque hacer auditoría a tantas obras solo registradas en papel es muy difícil. Ya es hora de que se empiece a usar la tecnología para problemas como el tráfico y las obras demoradas, que ya se ha usado en otros países con buenos resultados. Repito, las cámaras inteligentes en los semáforos y las bases de datos de los rostros de los delincuentes harían que se detectaran posibles delitos antes de que sucedieran, pero no se ha hecho nada al respecto.

