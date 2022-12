Se acabó el 2022…. ¿y?

Se acabó el año 2022 y en el tema de la tecnología en este país no se presentaron mayores cambios. Siguen las aplicaciones digitales que requieren una normativa para legalizarlas, como Uber, por ejemplo, en el limbo, en el que están desde hace muchos años. Los espectros electromagnéticos que se necesitan para tener mejor comunicación inalámbrica, con mayor velocidad, requerimientos necesarios para poder contar con ciudades inteligentes siguen esperando que el Mintic saque la subasta para asignarlos y que sean utilizados para el beneficio de todos los colombianos.

El sector tecnológico continúa afectado por nuestra idiosincrasia, que nos caracteriza por destruir en lugar de construir. Llegó el momento en que el Estado, por medio del ministerio adecuado, dé a conocer un cronograma de lo que va a hacer, con fechas y entregables, para que los colombianos podamos hacerles seguimiento a todos estos proyectos.

Todo lo digital se está convirtiendo en algo tan importante para los gobiernos, las empresas, la educación, las personas y el entretenimiento que es hora de darle la importancia que se merece. No podemos seguir aplazando la ejecución de proyectos y del cumplimiento de ejecución de requerimientos digitales que se requieren para tener un mejor país. Por ejemplo, es inexplicable que no se haya propuesto una aplicación, base de datos, etc., para poder controlar los contratos y su ejecución, los que consumen una buena parte del presupuesto del país, para evitar que los corruptos se roben la plata de los colombianos y que no les pase nada.

Colombia, aunque no creo que pase en el gobierno de Petro, que legalizó los cultivos de plantas de coca, materia prima para toda la cocaína que enriquece a los narcos y afecta a nuestra gente, debe levantar la cabeza y entender lo que está pasando y cómo lo digital es fundamental para nuestro futuro. Los colombianos quedamos esperando los proyectos, con cronograma y entregables para así poder controlarlos, ojalá por medio de una aplicación, y que no se queden solo en el bla, bla, bla de los políticos.

Que centenares pasen a ser ‘voceros de paz’ y a recibir un millón de pesos mensuales me suena como la creación de un colectivo que va a respaldar a Petro y a la izquierda como sea. Algo que ya se vio en el gobierno de Maduro. Puede ser copia auténtica. Ojalá no lo sea. Este país debe salir adelante, pero con estas decisiones vamos de rabo para el estanque.

Feliz Navidad y un buen 2023 para mis lectores. Nos volvemos a ver en enero del próximo año.

