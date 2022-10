SAE, con más tecnología

Es increíble lo que está pasando con los activos decomisados a delincuentes y trasladados a la antes DNE, ahora SAE. La única explicación que se tiene es la corrupción existente en el país y el desconocimiento de las tecnologías que permitieran controlar todos estos activos: casas, lotes, fincas, apartamentos, oficinas, etc.

Para que se pueda entender mejor, es como si una compañía con grandes almacenes, en los que vende muchos artículos, no manejara bien su inventario y le dijera al comprador que sí puede adquirir algo que en el inventario no existe, por mal manejo de estos insumos.

¿Será que la SAE no cuenta con sistemas sofisticados para manejar las propiedades incautadas a los bandidos? Pareciera que no, pero si existieran y estuvieran funcionando, es obvio que no se están manejando bien o que se les hizo hackeo para alterar los datos en ellas almacenados.

Debe existir una base datos en los que se registre la información de lo decomisado, a quién se le dio su administración, junto con todos sus datos para poderlo identificar, desde cuándo se le dio ese poder, quién autorizó esa transacción y todos los datos que permitan hacerle seguimiento a lo que sucedió y está pasando con esa propiedad.

Esa base de datos y el sistema que la administra deben contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su fidelidad, y se deben tener normas estrictas para establecer quién la puede acceder, a qué horas, para hacer qué transacciones y otras que permitan que estos activos valiosos se conserven en estado seguro y ser controlados y administrados de forma confiable.

Otro factor importante es hacerle seguimiento a lo que se hace en la base de datos. Estas siempre dejan una bitácora que describe quién la accedió, cuándo, a qué horas y qué transacción hizo. Si esto se examinara diariamente, se podría controlar y vigilar lo que se hace en la base de datos y así poder detectar cualquier acceso o transacción indebidos para tomar las medidas sancionatorias adecuadas.

Llegó el momento de que todo esto se implemente en una oficina que debe administrar tantos activos que representan un valor inmenso, cuya buena parte se están robando los corruptos.

Manos atadas a la Policía para poder impedir ataques como los cometidos por los emberás en días pasados. Más de 10 policías heridos, y el Gobierno poco dice al respecto. ¿Qué nos esperará en este país sin Policía ni Fuerzas Militares?

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

