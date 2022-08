Retos del nuevo Mintic

Muchos retos tiene la nueva persona encargada del Mintic, ya que la anterior estaba haciendo cosas muy interesantes, pero le faltaron algunas muy importantes. No voy a hablar de si la nueva ministra debe ser o no Mery Gutiérrez, que tiene cuestionamientos, que ha debido aclarar antes de que fuera nominada.

La subasta del espectro necesario para las comunicaciones inalámbricas 5G es tal vez uno de los más importantes desafíos en el horizonte de quien ocupe este cargo, ya que Colombia está muy atrasada en este respecto frente a otros países de Latinoamérica, y este nuevo nivel de comunicaciones les abre la puerta a ciudades inteligentes y a otros proyectos fundamentales.



Es necesario que el Mintic también abogue por la tramitación de un marco legal que permita que las nuevas aplicaciones que están apareciendo en el entorno digital, y cuyo desarrollo lo ha incentivado este ministerio de forma constante, puedan funcionar sin problemas y se conviertan en servicios legales para los ciudadanos. Muchas de ellas se están usando permanentemente y han sido de gran beneficio para los usuarios en Colombia. De tal forma que falta pavimentarles el piso legal para que no tengan más problemas.



Otro proyecto importante, que creo se ha venido trabajando, pero la verdad no sé en qué va, es el de establecer reglas para las bases de datos de las empresas del Estado, en lo que a los datos que se almacenan en ellas se refiere. En otras palabras, es describir la forma como se deben guardar para que al cruzarlos entre ellas no haya problemas. Para describir esto, si una base de datos tiene un solo campo para el nombre y apellidos y otra tiene dos, uno para el nombre, otro para los apellidos, va a ser muy difícil cruzarlas. La ‘metadata’ de las bases de datos del Estado debe ser la misma para todos los datos.



Hay que entender que ampliar la penetración de lo digital a todas las áreas del país, urbanas y rurales, va a servir mucho para el desarrollo de ellas. De esto no hay duda. Entonces, otro desafío es hacer llegar las comunicaciones a donde no han llegado, penetrar con la última milla las áreas en las que los cables llegan o pasan cerca, pero que carecen de ella, lo que no les permite usar estas comunicaciones.



Seguramente se me queden en el tintero otros puntos importantes, pero lo digital ya demostró que cuando se usa bien, cuando se expande, cuando se cuenta con aplicaciones prácticas y con una legalidad apropiada, el desarrollo del país aumenta y se salta la brecha digital.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí).