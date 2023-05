Redes sociales... ¿buenas o malas?

Creo que con lo que sucedió en días pasados, cuando el presidente Gustavo Petro soltó una enorme mentira por Twitter, al decir que los niños que sobrevivieron en el accidente de la avioneta en la selva del Guaviare habían sido rescatados, queda claro que en todas las redes sociales se pueden decir mentiras, vengan de donde vengan, hasta de quien dirige el país.

Y se demuestra que las bodegas que se contratan para que envíen trinos o hagan publicaciones en otras redes diciendo mentiras para hacer quedar mal a alguien que le está compitiendo al que las contrató pueden tener efectos contundentes en la política.

Volviendo atrás, es increíble que Petro haya soltado semejante mentira, que hizo que todo un país se pusiera feliz y se tranquilizara. Como lo he dicho muchas veces aquí, todo lo que se publica en redes sociales –que puede tener un efecto muy bueno o uno muy malo– se debe constatar y verificar en otros medios antes de creer lo que se lee en ellas. Claramente, al Presidente le llegó el chisme, lo creyó de una y lo publicó de inmediato en Twitter, creyendo que esto le podía mejorar su imagen. Hay que reconocerle al Presidente que pidió perdón públicamente por su error. Eso está muy bien.

Las redes sociales se pueden usar para hacer quedar mal a las personas publicando mentiras sobre ellas, para generar inquietudes que le pueden convenir a alguien que tenga una buena idea y hasta para generar terrorismo. No estoy diciendo que estas redes sean malas, pero quienes las usan para publicar mentiras, hacer quedar mal a alguien o generar efectos negativos que beneficien a alguien se deberían tratar legalmente como calumniadores y someterlos a las penas que esto conlleve.

No soy abogado y no sé si existen leyes que castiguen el mal uso de las redes sociales cuando se cause algún detrimento a alguien o a una entidad, con mentiras publicadas en ellas. Si no las hay, se debería legislar para que se incluyeran en nuestras leyes. La legislación colombiana debería incluir todo lo que se puede hacer maliciosamente con tecnología y que se considere un delito. Porque la verdad es que el mundo se convirtió en unos y ceros.

Presidente Petro, le aconsejo que deje de usar Twitter como su principal herramienta para la difusión de sus ideas y opiniones. Un presidente no debe estar pegado a un celular trinando cosas. Creo que existen otros medios mucho más serios para hacer conocer lo dicho antes.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí)