¿Promesas verdaderas o utopías?

Los planes que tiene la ministra de TIC, Sandra Urrutia, para conectar las zonas que ahora no lo están, son buenos y si se cumplen habrá que agradecérselo a este gobierno, pero en lo que he leído no se menciona el fortalecimiento que se les tiene que dar a la generación de aplicaciones y, sobre todo, al contenido.

Es de común sapiencia que así se conecten todas las casas de un país al internet, si no existen aplicaciones para que esta conexión les sea útil, solo les va a servir para entretenerse y ver medios de comunicación. Es en esto en lo que se ve un bache en el Estado, y es que mientras se están desarrollando aplicaciones que pueden beneficiar al país, o que ya lo están haciendo, pues están activadas, los responsables de normatizarlas para que no haya problemas, no lo hacen y generan un desequilibrio en esta ecuación.

Es de suma importancia que la extensión de la conexión en el país vaya de la mano de la generación de contenido, desarrollo de aplicaciones, en lo que sí se ha trabajado, pero de nada va a servir si no se les abre una puerta legal para que se usen y, a la vez, se aceleren. Si no, pues esta solución va a quedar coja.

Cambiando de tema, la ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que se va a desarrollar un portal digital para que todo el mundo pueda verificar en qué se está usando la plata que antes manejaban las EPS y que ahora va a hacerlo el Gobierno. No va a ser fácil. ¿Qué se quiere decir con se puede ver en qué se va a gastar y cómo se va a hacer? ¿Cómo se podría saber que la plata que se registra inicialmente para ser utilizada en salud sí es la que se recaudó, y qué parte de ella no se fue para otro lado u otro bolsillo? ¿Cómo se le podría hacer seguimiento al uso de los dineros para ver si se están usando eficientemente y se están logrando los objetivos para los que fueron destinados? Eso no va a ser fácil de cumplir, así que, ministra Corcho, entérese de algo de sistemas antes de hacer promesas en sus discursos que se le pueden devolver. Estaré pendiente de esta ‘promesa’ y le haré seguimiento para ver en qué va este supuesto desarrollo.

Presidente Petro, ¿ahora el Esmad es para detener las marchas en su contra, como lo hizo el alcalde Quintero en Medellín, pero no para tocar las que se hacen a su favor? Este país en sus manos va de cu... para el estanco, como coloquialmente se dice, pero esta vez no es un chiste, es cierto.

