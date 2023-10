Presidente Petro, por favor, actúe bien

Es tanto lo que está pasando en este país que mis dedos sobre el teclado se rebelaron y solo querían teclear sobre este tema. Si se quiere mostrar un ejemplo del mal uso de X –antes Twitter–, nadie mejor que nuestro presidente, Gustavo Petro, medio por el cual se ha pronunciado sobre la guerra entre Hamás e Israel, favoreciendo a los primeros y criticando de manera absurda a los segundos, entre muchas otras equivocaciones expresadas a través de este medio.

Presidente, usted representa a los colombianos y nosotros no estamos a favor de ningún grupo como Hamás, que perpetró un ataque terrorista a Israel, asesinando a mujeres, niños y civiles y secuestrando a muchos de ellos. Pensándolo bien, es entendible. Usted pasó por un grupo violento como el M-19. Pero ¿por qué no se desmarcó claramente, como lo hizo Navarro Wolff, quien dio ejemplo de buen ciudadano y buen político dejando atrás su pasado en ese grupo? Los colombianos le pedimos no seguir apoyando a grupos terroristas como Hamás ni darles plata aquí a violentos para que no sigan matando.

Es increíble ver a nuestra injusta justicia y a otras entidades que guardan silencio ante hechos que han sido demostrados, pero que seguramente no les conviene tomar acciones diferentes de aquellas que los benefician. No es sino ver cómo al expresidente Álvaro Uribe le continúan su proceso, mientras que ante el propio presidente Petro el Consejo Electoral no hace nada, cuando ha quedado claro, según testimonio de su hijo Nicolás, que se violó el tope permitido de dineros en su campaña como candidato. De actuarse sobre esto, se podría echar para atrás su elección.

Otra cosa que no tiene presentación es que sobre Nicolás Petro ahora parece no estar pasando nada, cuando él mismo reveló hechos de enriquecimiento ilícito y manejo de aportes escondidos a la campaña de su padre.

Es difícil entender por qué se dan estas situaciones cuando el camino por seguir es claro: actuar sobre la violación de topes de dineros en la campaña, juzgar a la luz de la ley al hijo del mandatario por delitos que él mismo aceptó haber cometido.

Los colombianos, al menos la mayoría, estamos a favor de Israel en esta guerra contra el grupo terrorista Hamás. Esto se ha visto en las demostraciones en las calles, en los mensajes de X y en otras redes sociales. Hay que rogar por que se llegue a un acuerdo de paz y dejen de morir tantas personas inocentes, entre ellas algunos colombianos.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

