Por favor, cámaras inteligentes

Oí en una entrevista los buenos resultados que se están logrando en Bogotá con las cámaras que se han instalado en las calles. Esto es positivo, ya que fueron capturados delincuentes después de que cometieron la fechoría, y fueron detectados en pantallas de la Policía. Buena esa.

Sin embargo, en mi opinión, esto es apenas el comienzo, porque de lo que se trata es de que los delitos sean detectados antes de que se cometan. Esa es la realidad que puede afectar positivamente la seguridad en Bogotá y otras ciudades en las que se implemente algo parecido.

Varias veces he escrito sobre el proceso que se tiene que hacer con las cámaras, que actualmente solo transmiten sus imágenes a centros de la Policía en los que agentes miran en sus pantallas y detectan a los malos para poderlos perseguir y procesar con esas pruebas de video. Les falta mucho a esas cámaras para que se llamen inteligentes. Si se les complementara con un sistema digital en el que recogieran las imágenes de las personas cercanas a donde están instaladas y sus caras fueran transmitidas a un centro de datos donde se tuvieran almacenadas, siempre y cuando hubieran sido detenidos anteriormente por algún delito, y la aplicación comparara las caras capturadas con las que reposan en la base de datos y al detectar una igual a la de algún maloso avisara a la Policía para alertar la presencia de delincuentes, los que muy posiblemente están pensando en cometer algún delito, eso se llamaría prevención de fechorías. No es sino ver cómo los capturados tienen en su hoja de vida muchas anotaciones por delitos cometidos. Esas caras deberían estar en la base datos. ¿Esa base existe? Si no, se debería estar creando ya.

Solo para dar un ejemplo. En los estadios de fútbol basta ver las fechorías de muchos integrantes de las barras bravas que siguen asistiendo a los partidos cuando no debieran hacerlo. Para evitarlo se propuso la instalación de cámaras con una aplicación como la explicada, pero con una base de datos de esos aficionados de mala racha que solo generan problemas. Eso fue hace años, ¿y qué se ha hecho? Nada. Esperemos que de verdad se instalen cámaras inteligentes que permitan prevenir los delitos.

* * * *



Vamos a ver qué dice Petro de la entrevista del general Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa de este presidente que está acabando con el país.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí)