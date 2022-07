Nuevas amenazas digitales

Es muy importante entender cómo la delincuencia digital se ha venido transformando en sus métodos de ataque, con los cuales se hace más fácil robar datos, infectar computadores para sustraer dineros y otros delitos digitales.

Hay dos que vale la pena mencionar. El BEC –‘business e-mail compromise’–, que se hace comprometiendo correos electrónicos de negocios, y que según el FBI les cuesta a las empresas billones de dólares al año, se basa en que los cibercriminales se roban los correos electrónicos de los altos directivos de una corporación y les envían correos a los que manejan los dineros solicitándoles girar altas sumas. Alegan que esto es urgente para que no se pierda un negocio importante que se está manejando en forma confidencial y del cual no se pueden revelar detalles. Esto también tiene uso de la ingeniería social. Una vez hecha la transferencia a una cuenta bancaria, retiran el dinero y cierran la cuenta.



Otra sofisticación a la que se ha llegado, y que se conoce como ‘ultrafalso’ o ‘deepfake’, en inglés, es la utilización de inteligencia artificial y aplicaciones cognitivas que permiten reproducir caras falsas de personas a las que se quiere personificar. Muchos de estos hackers solicitan una videollamada con el tesorero, o el que se encarga de los dineros, le manda el supuesto correo del jefe y en la videollamada aparece la cara del alto directivo que ordena el giro confirmándolo, y muy seguramente la transacción se efectúa. La forma de evitar esto es detectando movimientos extraños de la cabeza y el pecho y desincronización de los labios con el sonido de la voz.



Las empresas deberán establecer reglas mucho más estrictas para aprobar giros de altas sumas para evitar que este fraude, que está creciendo, no los vaya a afectar. Como siempre lo he dicho, la seguridad está en la conciencia de las personas, no en el dinero que se gaste en ella.



Muy importante que el ministro de las TIC que sea escogido por Petro tenga el suficiente conocimiento para empezar a trabajar al otro día de su posesión y que tenga en su cabeza lo importantes que son las tecnologías y comunicaciones para el desarrollo de todas las áreas del país. Es necesario tener en cuenta a Dou-glas Velásquez. En el sector ha caído muy bien la noticia de que su nombre aparezca en el sonajero para Mintic. Es investigador académico, experto en políticas públicas y regulación de las nuevas tecnologías y de las nuevas transformaciones digitales. Fue exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de la RTVC. Creo lo puede hacer muy bien y se merece el cargo.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

