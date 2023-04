La triste Cartagena

Terminada la Semana Santa, en la que Dios ofreció su vida por todos nosotros, y durante la que estuvimos en Cartagena, nuestra ciudad patrimonio de la humanidad, me veo en la obligación de recalcar la terrible situación en la que se encuentra. Sobre este tema he escrito varias veces, pero es tan importante, que mientras no se solucione seguiré insistiendo.

Se aproximan las elecciones de alcaldes. Cartagena debería concentrarse en elegir uno que tenga en la cabeza la solución a todos los problemas que la agobian, que no son pocos.

La prostitución en el centro de la ciudad amurallada llena varias calles por las noches, que se vuelven intransitables por ese motivo. Se debería asignar una zona en la que esto se pudiera ejercer, pero solo en ella, sin que se invada parte de la ciudad amurallada. No se ve policía por ningún lado y mucho menos la del tránsito, que se vuelve incontrolable en épocas como Semana Santa y Navidad. Esta vez no dejaron entrar carros particulares, solo taxis, a la ciudad amurallada, pero los primeros forman trancón, pidiendo que los dejen entrar y no pasa nada, cuando los deberían hacer continuar rápidamente. Este es un problema que los turistas comentan, porque muchos taxistas, y me ha pasado, cuando uno les dice a dónde quiere que lo lleven se niegan por el tráfico.

Los andenes del centro hay que restaurarlos todos, pues están llenos de huecos que, además, están llenos de basura, y no se puede caminar con tranquilidad. Este sería un proyecto muy bueno para el centro y que favorecería al turismo, que comenta sobre los malos andenes. Hay que reconocer que los que rodean la muralla se restauraron y quedaron muy bien, pero los de la avenida Venezuela, que es la que pasa por la torre del Reloj, están tachonados de huecos grandes, gigantes.

Es necesario crear amor por la ciudad entre los turistas y habitantes, ya que todo vive lleno de basuras, papeles, botellas, vasos de plástico, etc., lo cual hace que las calles y el prado verde de la muralla se vean llenos de porquería, en lugar de ser resplandecientes y que haga que se vea mucho más bonita. No es sino recorrer esa zona a las 8 a. m. para ver eso. Sé que se recoge horas más tarde, pero lo importante es no tirar la basura a la calle, sino cuidar la ciudad. Se deberían asignar unos policías que estén recorriendo la muralla y las calles por las noches, y multen a los que hacen esto y, seguramente, así aprenderán la lección. Ojalá se elija un alcalde que solucione todo esto. Ojalá.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO, aquí)