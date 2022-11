La tecnología en el fútbol

Los fanáticos del fútbol estamos viviendo lo que este deporte nos ofrece cada cuatro años: el mundial.

Ahora que le tecnología ha inundado todo, me pregunto por qué no lo ha hecho profundamente en el fútbol. Empecemos por el VAR –‘video assistant referee’ o video asistente del árbitro– que se está usando para determinar jugadas que el árbitro no pudo ver o se equivocó en su apreciación. Esta nueva tecnología ofrece cosas más sofisticadas que solo el video que analizan los jueces que están sentados frente a las pantallas en las que se pueden observar todas las jugadas en cuestión. Por ejemplo, para determinar si hubo ‘offside’, o fuera de juego, la aplicación traza una raya en la que se verifica si esta falta ocurrió o no.



En lo que se ha podido apreciar por televisión en la retransmisión de videos del VAR, estas rayas permiten declarar ‘offside’ porque el delantero tenía una rodilla o una mano delante de todos los defensas. Eso no se hubiera podido observar sin esta tecnología.

Me pregunto, y esta duda me surge al ver los partidos en Colombia en los que los jugadores se tiran al suelo y se comportan como si les hubieran dado un balazo, en busca de perder tiempo si su equipo está ganando, ¿por qué no se puede usar tecnología como en el baloncesto, que para el cronómetro cuando el juego se detiene y así los partidos duran lo que el reglamento establece? En Colombia los partidos de fútbol, gracias a nuestros muy regulares árbitros, duran aproximadamente un 80 por ciento de los 90 minutos que deberían ser.

En este mundial ha habido reposiciones de tiempo de hasta 12 minutos en el segundo tiempo y de 8 en el primero. Creo que llegó la hora de que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol les exija a los árbitros que dirige los partidos en nuestros campeonatos que sean serios y determinen los tiempos de reposición justos, según el tiempo que se haya perdido por nuestros actores jugadores, por ir a ver el VAR, por asistencia a lesiones reales, etc.

En la liga de fútbol de los Estados Unidos –MLS– se determinó que cuando un jugador se tira al suelo debe salir del campo y quedar tres minutos afuera. El fútbol colombiano y, sobre todo, los árbitros deben empezar a adoptar las medidas necesarias para que el tiempo determinado para los partidos se cumpla o si no quién sabe qué nos espera.

Muy imparcial va a ser la negociación con el Eln, con Cuba, Venezuela y otros países de izquierda como interlocutores. Vaya, vaya. Ojalá los Estados Unidos acepten intervenir en este proceso para equilibrar la balanza.

