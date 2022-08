La seguridad digital en la conciencia

Muchas personas y empresas han sido afectadas por delincuentes digitales que les roban datos –algunos confidenciales–, dineros y otros. Muchos creen que con instalar un antivirus u otro ‘software’ de protección es suficiente, pero la seguridad está en la conciencia de las personas y no en la tecnología que se instale para protegerse.



No importa la cantidad de dinero que una empresa invierta en su seguridad informática si no se enfoca también en fortalecer el eslabón más débil de esa cadena: los seres humanos.

De qué sirve tener un antivirus en un computador portátil si no se tiene la disciplina de actualizarle las firmas de antivirus que debe usar para detectarlos. Una firma de un virus es como una foto que se le saca y que el programa protector la usa para detectar si alguien con esa cara está penetrando el equipo y rechazarlo o aislarlo en cuarentena. O si se le presta a un supuesto amigo que, usando técnicas de ingeniería social, hace un enlace de amistad con el dueño y le pide el portátil por diez minutos para ver un correo electrónico, y mientras tanto lo infecta para que una vez este se conecte a la red empresarial pueda tomar control remoto del aparato y penetrar la red de la empresa.

Una experiencia de ingeniería social fue que para penetrar el equipo de alguien, el ‘hacker’ le hizo inteligencia y se enteró de que había comprado un ‘software’ de una compañía muy importante, se puso el uniforme de esa compañía, marcó el carro con el logo de la misma y fue a su casa y le dijo que, como se sabía que había hecho una compra de ese ‘software’, enviaban de regalo una USB, la que, por supuesto, estaba con ‘software’ malicioso y el comprador no la vacunó ni nada, y la puso en el portátil y listo, quedó infectado.



Nunca dar su clave, nunca prestar el equipo a alguien que apareció y se hizo amigo hace poco, vacunar siempre las USB antes de usarlas y ejecutar todas las medidas como actualizar el ‘software’ instalado en el equipo por lo menos cada quince días, actualizar el antivirus y vacunar con él su equipo mínimo cada 15 días o después de haber descargado muchos archivos. ¡Es hora de entender que la seguridad está en la conciencia!



Si Petro se va a meter con el Ejército y la Policía, me pregunto: ¿por qué no pasar un proyecto de reforma constitucional o una ley que les permita votar? Ellos pagan impuestos y sufren todo lo que sufrimos los demás ciudadanos. Entonces, ¿por qué no pueden votar?



