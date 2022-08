Con la cédula digital se van a mejorar muchos procesos que se hacen con diferentes entidades, gubernamentales y privadas, ya que no será necesario meter los datos de la cédula normal, lo cual demora todo, pues con leerla bastaría. Esto sin duda va a traer muchos beneficios.

Por otro lado –todo tiene su más y su menos–, este tipo de cédula puede abrirles puertas a los delincuentes digitales si los datos no se cuidan bien y se protegen de ataques que, con mucha probabilidad, van a llegar. La seguridad informática, ahora que hasta la cédula es digital, se ha convertido en un factor super importante.



Hablando de lo positivo, el tener digitalmente todos los datos de una persona, hasta la fotografía, facilita que la instalación de cámaras inteligentes en los semáforos y sitios de alta peligrosidad –no como las que están ahora que son brutas–, junto con la implementación de las aplicaciones requeridas para poder cruzar las fotos con las bases de datos de las cédulas digitales, con folios de vida y anotaciones por delitos, permita detectar situaciones de riesgo para atenderlas antes de que se pongan en peligro las vidas de las personas ubicadas en el sitio.



Mirando todo esto desde arriba, es muy importante no solo pedir la cédula digital, sino que antes de haber puesto en marcha ese proceso se hayan establecido otros, como el mencionado antes y más, para poderle sacar provecho a este cambio en la identificación de los ciudadanos.



Como lo he escrito en algunas columnas, es fundamental establecer los nuevos avances alrededor de una implementación digital antes de hacerla, pues después se podrían presentar consecuencias costosas porque, al no tenerse en cuenta, se pueden exigir cambios en las aplicaciones y los procesos para poderse unir con los nuevos, mientras que, si se hubieran previsto al comienzo, esto no hubiera sido necesario.



Ahora sí que se necesita una visión digital sobre todo lo que se pueda tocar antes de hacerlo con una sola parte. Sería como diseñar un motor sin saber en qué carro se va a instalar. Llegó la hora de que el Gobierno piense en esto y que el Mintic asuma esa función, claro está, involucrando las áreas que los avances pensados vayan a tocar.



Debe haber liga de fútbol femenina, ya que selecciones femeninas clasificaron a tres mundiales. Las mujeres en el deporte están superando lo que los hombres logran. Ahora Colombia llegó a la final en el Panamericano de voleibol.



