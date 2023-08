Inteligencia artificial, ¿mala o buena?

Se está hablando mucho de la inteligencia artificial (IA) y de las consecuencias que podría traer para la humanidad. Se habla de los efectos positivos que puede tener en áreas como la medicina, en la que puede ayudar a los galenos a asistir de una manera más rápida y ofreciendo alternativas, pero está claro que la decisión final es del médico. Este año, en Suiza, con la ayuda de IA se hizo un tratamiento para una persona paralizada desde hace 12 años, y logró caminar.

La IA está trabajando permanentemente, no se distrae, vive analizando datos, siguiendo las reglas establecidas y tomando decisiones, lo que hace que no cometa muchos errores en sus decisiones. Esto no significa que estas plataformas sean perfectas.

Uno de sus defectos es que no tienen creatividad. Es decir que no ‘piensan’ afuera de la caja, ya que solamente pueden decidir teniendo en cuenta lo que procesan, es decir, no pueden crear ideas nuevas provenientes de sus ‘cerebros’. Otro factor para tener en cuenta es que la IA no tiene empatía. Hay labores en que esta es importante con los clientes, pues sienten que los atienden bien y que su tratamiento es amable. Esto no sucede con un ‘tratamiento’ proveniente de una solución de IA.

Hay que tener cuidado en qué se va a usar la IA, ya que también se está usando para cosas malas, para falsificar videos de personajes importantes, como ocurrió con uno de la política norteamericana, Nancy Pelosi, en el que aparecía muy borracha.

Es preciso entender que la IA les puede quitar muchos puestos a las personas. Digamos a los de ‘call centers’, ya que este trabajo se basa en guiones y en responder preguntas, labor que puede ser asumida por la inteligencia artificial. Otro caso que me impresionó es que muchos actores secundarios que actúan en situaciones peligrosas, suplantando al actor principal, se podrían quedar sin trabajo porque ya se ha hecho en algunos casos. Se digitaliza la imagen del actor secundario, y la IA crea las acciones en que debe aparecer.

Se debe estudiar con mucho cuidado el uso que se le va a dar a la IA para no generar males en los trabajos, seguridad y otros aspectos que pueden ser afectados. En el mundo ya se está hablando de esto.

Ojalá Petro use IA para que le ayude a gobernar y a tomar las mejores decisiones, aunque no sería raro que se convirtiera en PIP, poco inteligente Petro.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO, aquí)