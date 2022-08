Estrategia digital para el Estado

Como ya no es un secreto que lo digital llegó para quedarse, toca pensar en cómo adaptarse a este nuevo mundo. Las personas, los hogares, las empresas y el Estado deben establecer unas líneas de acción para poder caminar con éxito en este nuevo ambiente.



Esto es tan importante para las empresas que muchos consultores e investigadores sostienen que aquellas que no se adapten y abracen mirando hacia el futuro la transformación digital van a ser arrolladas por aquellas que sí lo hacen.

El Estado –que es algo similar a una empresa, con varios ministerios y entidades que lo conforman, lo que equivale a departamentos o secciones en una empresa– tiene que ser claro en su estrategia para transformarse digitalmente. Este proceso no es que los diferentes departamentos –voy a llamar así a los que lo componen– se conviertan en silos digitales cada uno, sino que se debe tener una estrategia que los cubra a todos en las partes más importantes que van a meterse en lo digital. Afirmo esto porque de ser necesario conectar uno con el otro para recibir y enviar información, si se han digitalizado sin pensar en esto, serán como edificios sin ventanas ni puertas, en los que cuando sea necesario abrir conductos de comunicación tocará romper paredes para que se pueda lograr.



Se deben construir departamentos digitales que tengan las puertas abiertas para comunicarse entre sí, de requerirse esto, para que en el futuro no se necesite transformar las aplicaciones para abrir estas puertas a un altísimo costo y, de pronto, volverlo a programar con puertas para comunicación. Cuando se vaya a implementar una aplicación hay que analizar con qué otras entidades será necesario comunicarse para dejar esos canales abiertos.



Todas las entidades del Estado deberían tener el apoyo de otra destinada a esto, y que vigile la transformación digital para que en el futuro no toque cambiarla a alto costo para cumplir con requerimientos que no se visualizaron desde el comienzo. No sé si exista una entidad gubernamental para esta función, pero si no, se debería crear.



Policías asesinados, narcotráfico, secuestros y más de los grupos delincuenciales como el ‘clan del Golfo’ y otros, y Álvaro Leyva, nuestro canciller, habla de que no va a haber sometimiento sino acogimiento. Bueno, no hay cómo describir este buen tratamiento para asesinos y narcotraficantes.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

