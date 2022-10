Se ha demostrado que el secuestro de datos –‘ransomware’– es el delito digital con mayor éxito en el mundo. Las estadísticas así lo demuestran. En 2021 el pago más alto por un rescate de los datos fue de 50 millones de dólares y el 37 % de los negocios fueron atacados por esta modalidad. El costo que les generó a las empresas atacadas fue de US$ 20 billones y se estima que este aumentará a 265 billones de dólares en el 2031.

Pero esto no se queda ahí. Los ‘hackers’ de sombrero negro ya están probando hacerlo con técnicas de destrucción de datos. ¿Esto qué quiere decir? Con el ‘ransomware’ tradicional los datos se secuestran encriptándolos con una palabra clave, la que se le suministra al afectado cuando este pague por el rescate. Los afectados a veces pueden recuperarlos sin pagar el dinero exigido, lo cual ha hecho que los delincuentes estén probando con ataques de destrucción de la información, lo que hace que sea no recuperable y podría facilitar que los atacados se den por vencidos y terminen pagando. Desarrollar el ‘software’ malicioso para ataques destructivos requiere menos esfuerzo que desarrollar los que se usan para hacer secuestro de datos.

No debemos olvidar que el robo de información confidencial ha hecho que muchas personas hayan sido suplantadas en préstamos bancarios, y que el robo de correos de las empresas abre las puertas para que el BEC –correos electrónicos comprometedores en negocios– aumente su afectación cuando, por ejemplo, el correo del presidente de una empresa al contador le exige un giro urgente a una cuenta y este lo efectúe y se pierda esa plata.

Este nuevo horizonte de la delincuencia digital obliga a que empresas y personas adopten medidas de seguridad estrictas. Palabras claves seguras para ingresar a las redes empresariales, siempre estar actualizando frecuentemente las aplicaciones y el sistema operativo y, lo más importante, tener en la conciencia que pueden ser atacados en cualquier momento y que deben estar atentos.

Da tristeza ver a Cartagena como está. No solo abandonada, sino poblada de timadores que cobran a los turistas 300.000 pesos por una mojarra o mucho más por algo que no pasa de los 50.000. La inseguridad es rampante. Ya no se puede caminar con tranquilidad. El aeropuerto debe ser ampliado, pues se está quedando pequeño para la cantidad de gente que viaja a esta bella ciudad turística, que dejará de serlo si las autoridades no toman las decisiones adecuadas ya.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

