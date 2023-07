Alcaldes, sean digitales

Ya vienen las elecciones territoriales y aún no es claro quiénes van a ser los candidatos con mayor respaldo. Lo que se espera es que no nos pase lo que sucedió cuando Petro salió elegido, que fue por la presencia de muchos otros candidatos que lo que hicieron fue dividir a los votantes permitiendo que el ahora presidente ganara con menos del 40 por ciento.

Hay algo muy importante que quisiera traer a colación y es que muchos de los candidatos, en sus discursos, pocas veces, o casi nunca, mencionan sus planes o proyectos con la tecnología. En Bogotá es muy importante que los candidatos a alcaldes nos den a conocer qué pretenden hacer con el uso del mundo digital para mejorarnos la vida a los ciudadanos, porque es verdad que la capital es una bella ciudad, pero la inseguridad y los trancones le quitan mucho de la belleza y a veces la hacen invivible.

Sí, los semáforos inteligentes, los instalados con ese nombre hace algunos años no pueden seguirse llamando así porque ninguno ha generado cambios positivos, son algo fundamental. No solo para regular mucho mejor el tránsito sino también para que con cámaras y bases de datos de los rostros de los delincuentes impacten en la seguridad. Esto lo he mencionado varias veces en columnas anteriores, pero en este país hay que repetir y repetir para que un concepto se tenga en cuenta.

Es importante usar la analítica de datos para poder mejorar la vida de los ciudadanos, aunque sé que ya se está haciendo algo en este tema. Sin embargo, conocer por dónde se camina más, dónde se hacen las mayores conglomeraciones, qué comenta la gente sobre esto y lo otro, le permitiría a la alcaldía tomar buenas decisiones favoreciendo a los bogotanos.

El nuevo alcalde debe también ser riguroso en hacer que se cumplan las medidas establecidas en las normas de tráfico como, por ejemplo, el prohibido parquear. En esta ciudad los avisos de prohibido parquear son como si dijeran: parquee aquí. No es sino recorrer las calles para ver el incumplimiento de esta norma. Y hay muchas otras que se pasan por alto. Llegó el momento de hacerlas cumplir con la labor de la Policía, que ojalá trabajen bien en esto, porque a veces se ven agentes chateando en calles donde hay carros estacionados donde está prohibido.

Los alcaldes que vienen tienen que tener en su mente que el mundo de ahora es digital y que hay que usarlo para muchos aspectos que les pueden ayudar a su estadía en el cargo y a los ciudadanos que van a estar bajo su mando. Para los proyectos que tenga, para la población vulnerable, para las obras en mente, entre otros, lo digital va a sumar.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

