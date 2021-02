Chips mentales para el mundo digital

Todos los cambios que el comercio ha sufrido por la pandemia han provocado bajas enormes de clientes y han hecho que la tecnología se esté apreciando como un medio que les permitirá funcionar de otras formas y mantener sostenibles los negocios. Pero no es solo la tecnología lo que se debe tener en cuenta. Los gerentes generales y los encargados de los departamentos de sistemas también deben cambiar para lograr el éxito en los nuevos caminos digitales.

Lo primero es tener claro lo que se quiere hacer con el uso de la tecnología en la empresa, establecer un camino administrable y, una vez se estén usando nuevas tecnologías como comercio electrónico, la nube y otras, se deben generar lo que se conoce como KPI (‘key performance indicators’), que son métricas que hay que estar analizando para saber si se están logrando los resultados esperados.



Un KPI puede ser el número de clientes nuevos o las ventas por mes. Estos KPI son importantes porque le muestran al negocio qué tan acertada fue la implementación del uso de la tecnología para lo que se quería. Si no se están logrando los KPI, hay que mirar cómo se implementó la aplicación y entender qué cambios hay que hacer para conseguirlo.



Los negocios digitales son muy diferentes a los tradicionales. Por ello los responsables, gerentes, miembros de junta, etc., se tienen que reprogramar el chip en su cabeza de cómo debe funcionar la empresa para que pueda acomodarse bien en el mundo digital.



En Colombia el comercio electrónico llegó para quedarse, pero para que tenga éxito hay que tener KPI claros y concisos que permitan medir qué tan bien le está yendo a ese nuevo canal de ventas, que es muy diferente a los tradicionales. Personalmente estoy usando el comercio electrónico para compras de medicinas y mercados, y me ha ido muy bien. Las empresas han aprendido que si hay algún problema de entrega o algo así, lo llaman a uno y se lo resuelven.



En este nuevo mundo hay que nombrar un gerente destructor que borre la forma tradicional de hacer negocio y les enseñe a los empleados y directivos de la empresa cómo deben trabajar y pensar para que puedan tener éxito en este nuevo mundo digital.



Debo decir que este concepto no es mío, sino que viene de un libro de Kevin Kelly llamado ‘Nuevas reglas para una nueva economía’.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co