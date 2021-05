Cerrar la brecha digital

Algunos de los cambios causados por el covid-19 van a continuar con pandemia o sin esta, cambiándonos la vida a todos los colombianos. Esto requiere que el Estado deba tener como prioridad ejecutar proyectos para que tales cambios se puedan hacer sin mayores problemas.

Uno de los más importantes es ampliar la cobertura de internet a los más de mil municipios del país. Esto es, que se implementen soluciones que permitan que los habitantes de poblaciones remotas y en áreas rurales se puedan conectar a la red mundial con un buen ancho de banda. Así, la educación sería muchísimo mejor, ya que hoy hay niños que por no poder conectarse de forma rápida y fácil no están aprovechando la enseñanza. No solo se tendría que proveer un ancho de banda aceptable, sino también poderse contratar a precios razonables, porque si los costos son muy altos, el resultado, así se cuente con conectividad, es que no se va a poder usar.



Los hoteles y empresas de transporte, especialmente las aéreas, se van a ver muy afectadas, ya que los empresarios entendieron que se pueden efectuar reuniones virtuales con la misma efectividad que las presenciales, exceptuando algunas pocas muy puntuales, razón por la que ya no va a ser necesario viajar a estas citas. Esto también va a exigir un ancho de banda importante y una conectividad que cubra a todo el país.



Ya el Gobierno desarrolló e instaló plataformas para hacer muchas transacciones con el Estado; los negocios implementaron –porque entendieron que era otro canal de ventas muy importante– el comercio electrónico, cuyas cifras han aumentado de forma grande desde que comenzó la pandemia. El ‘e-commerce’ llegó con fuerza y se va a quedar, no tengo la menor duda. Esto también requiere de una buena y amplia conectividad.



Debe quedar muy claro que esto no solo lo deben ofrecer los operadores que lo instalan en los hogares, sino los de telefonía celular, para lo cual tienen que instalar antenas en todo el país, lo que lidera Claro.



Otra decisión que el Gobierno tiene que tomar es la de no gravar con IVA a los equipos como celulares inteligentes, tabletas y computadores, porque sin estos no tiene sentido tener conectividad. Esto lo escribí en mi columna pasada y lo reitero en esta.



* * * *



¿Por qué será que los policías son culpables hasta que se demuestre que son inocentes, mientras los civiles vándalos son inocentes hasta que se demuestre que son culpables?



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co