Cartagena, herida

Cuando voy de vacaciones a Cartagena de Indias siempre regreso con ganas de escribir otra vez sobre todo lo malo que está pasando en esa ciudad. Pero empecemos por algo positivo y es que los andenes alrededor de la ciudad amurallada están siendo renovados y se va a poder disfrutar del paseo alrededor de ella, para ver algo que nos debe hacer sentir orgullosos a los colombianos. También vale la pena mencionar que se están arreglando muchos huecos en las vías de esa ciudad y, aunque se haya escogido el peor momento para hacerlo y se han generado trancones, algo es algo, peor es nada.

Si regresamos al centro de la ciudad vieja, las calles y los andenes están en estado lamentable, cada vez peor, con huecos donde los peatones tienen que saltar para esquivarlos y los carros, maniobrar para evitar las consecuencias de pasar sobre ellos. Es hora de que sea una realidad mejorar el centro, con sus andenes y calles y prohibir la circulación de los caballos sin pañales porque el olor que se siente allí es inaguantable.



Alrededor de la ciudad, en donde están volviendo a hacer los andenes, se va a mejorar la vista de la muralla, siempre y cuando no se observe el pasto alrededor de ella, que siempre está lleno de basura, ya que los habitantes o turistas no la cuidan. Hasta botellas vi botar por la ventana de un carro sin que pasara nada. Esto refleja otro problema grave en Cartagena, como es la falta de autoridad. Falta mayor rigor para que los policías eviten que se riegue basura por toda la ciudad. Creo que hay que asignar, sobre todo en festividades, un grupo de agentes para que vigilen y eviten que se ensucie todo, obligando a recoger la basura o multando, si esto se puede hacer. Los trancones en el centro y en la entrada a Bocagrande son eternos, y la Policía de Tránsito, cuando está presente, porque casi nunca lo está, no hace nada fuera de estar hablando entre ellos o chateando por su celular.



Otro factor negativo que se vio muchísimo en esta Navidad fue el poco uso del tapabocas por los cartageneros y los turistas. Tengo entendido que esto genera una multa, que se debería estar aplicando para generar la obligatoriedad del uso de esa prenda que evita contagios de covid.



Resumiendo, hace falta amor por esa ciudad de parte de sus habitantes para que ellos, y no solo la Policía, la cuiden. El alcalde debe exigirle mejor labor a la Policía, ya que no está haciendo mucha, lo que se refleja en lo mencionado antes.



