Cambios importantes

En esta pandemia, que nos ha cambiado la vida, hay que resaltar las tecnologías que han salido ganadoras para poder planear una estrategia que lleve a las empresas a entender cómo meterse en este nuevo mundo.

La que más impulso ha cogido es la de videoconferencias como Zoom, Meet, Teams. La primera tiene extensiones especializadas para industrias como la educación, las finanzas, servicio al cliente, y las otras dos están trabajando en lo mismo. Con la educación virtual, las reuniones empresariales desde los hogares y otros usos, estas herramientas han crecido enormemente. Esta es la tecnología que más se está usando y que ha cambiado mucho ciertas formas tradicionales, como las de estudiar y trabajar.



Las herramientas para colaboración virtual, que permiten a las personas trabajar en documentos y presentaciones desde sus hogares, también han tomado fuerza. Las reuniones en las que se estudiaba una presentación o un documento para que los asistentes pudieran aportarles algo a ellos se acabaron con el uso de Zoho, SalesForce, Google y Microsoft...



Los servicios OTT, como Net-flix, Disney Plus, Amazon Video, HBO Max y otras, han crecido muchísimo debido al cierre de los teatros y a la poca producción de cine en Hollywood. Los medios digitales, que aún pueden existir en papel, están creciendo también, pero deben tener cuidado y facilitarle el uso a la gente. Por ejemplo, el portal de Semana, que es muy bueno, lleva caído varios días y, en lugar de sacar una página diciendo que lo están rediseñando o arreglando, lo manda a uno a una página que nada que ver.



La nube se está consolidando como algo que puede ser usado como un disco duro que permite acceder a él a todos los empleados de una empresa desde sus casas, para dar un ejemplo, y en la cual se han podido basar muchas herramientas de videoconferencias y de colaboración virtual. Muchas empresas están implantando estrategias para mover todo a la nube.



La seguridad informática se ha vuelto muy importante, ya que con los empleados de una empresa trabajando desde su casa virtualmente, usando computadores caseros que no pueden ser controlados por la empresa, ha llevado a que nazca el dicho de ‘cero confianza’ en el mundo tecnológico. Esto implica que hay que tener presente que las amenazas pueden llegar desde cualquier parte y que no va a ser fácil controlarlas. Los expertos están tomando las medidas de protección, basándose en ‘cero confianza’.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co