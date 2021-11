Cambió la seguridad digital

Debido a la situación pandémica causada por el covid-19, la seguridad digital de las empresas ha tenido que cambiar radicalmente. Estos cambios empezaron cuando la transformación digital comenzó a ser muy importante en las compañías, pero se aceleraron mucho a causa del covid.

El perímetro tradicional de seguridad que las empresas implementaban, y que aseguraba las redes, los servidores y todo lo que se encontraba dentro de la empresa y de sus sucursales, ya no ofrece toda la confianza de impenetrabilidad que se necesita para una buena protección de los datos e información sensible.



Lo anterior, por la virtualidad de los trabajadores, que se hizo necesaria para que las empresas pudieran seguir con sus luces prendidas y no se fueran al traste. Ahora la seguridad digital debe salirse del perímetro tradicional y llegar hasta los puntos externos desde donde se trabaja, sean casas o sitios remotos en los que se encuentren sus empleados de forma virtual.



Para el trabajo virtual, la nube se convirtió en factor determinante. Esto ha hecho que el trabajo sea más fácil, las comunicaciones y reuniones virtuales se hayan convertido en algo fundamental y que mucha información circule por ellas. Por todo esto, las nubes se han vuelto factor de riesgo, ya que los puntos externos desde los que se accede pueden no estar asegurados, lo que permitiría tener acceso a toda esa información.



Ante esto, los dueños y gerentes de empresas tienen que dejar de ver la seguridad informática como un gasto y apreciarla como una necesidad. Los encargados de proteger digitalmente la información de la compañía van a tener que entender que la seguridad perimetral –que es como si todo estuviera en un cuarto con todos los empleados encerrados– es más fácil que si muchos trabajadores estuvieran en sitios remotos que nadie conoce y que, sin embargo, también hay que asegurarlos. Este cambio es muy importante para la seguridad digital de las empresas, así que empresarios, adelante con esto y abran los ojos y analicen los cambios que se vienen.



Da tristeza y rabia ver cómo un juez deja libre a un delincuente que le dispara a un policía que trató de detenerlo cuando estaba cometiendo un robo. Entonces que no se hagan los inocentes cuando la gente, lamentablemente, empiece a tomarse la justicia por mano propia. ¿Cuándo tendremos justicia justa en este país?



